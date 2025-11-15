محسن سیفی در نشست هماندیشی مدیران عملیاتی بانک:
بانک صادرات ایران شایسته جایگاههای برتر نظام بانکی است
مدیرعامل بانک صادرات ایران در نشست هماندیشی مدیران عملیاتی این بانک بر ارتقای جایگاه بانک در نظام بانکی کشور، تقویت سهم بازار و تکریم مشتریان تأکید و سیاستها و اهداف راهبردی بانک برای ماههای باقیمانده سال جاری را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در این نشست با مرور آمار عملکردی شبکه شعب و تحلیل وضعیت اقتصاد کلان کشور، مسیر حرکت بانک برای حفظ جایگاه فعلی و افزایش سهم بازار را تشریح کرد. وی با قدردانی از تلاشها و دستاوردهای کارکنان در سال گذشته که مورد توجه مسئولان بانک مرکزی نیز قرار گرفته است، اظهار داشت: موفقیتهای بانک نتیجه زحمات همه کارکنان است، اما جایگاه واقعی بانک صادرات ایران بسیار بالاتر از وضعیت فعلی است و شایسته دستیابی به رتبههای برتر نظام بانکی کشور است.
وی با اشاره به هدفگذاری بانک برای دستیابی به کفایت سرمایه پنجدرصدی تا پایان سال افزود: با وجود ارتقا جایگاه مجموع منابع بانک از رتبه ششم به رتبه سوم نظام بانکی در دو سال اخیر، این جایگاه هنوز رضایتبخش نیست و انتظار ما بیش از این است.
سیفی با تأکید بر اهمیت تکریم مشتریان و رعایت اخلاق حرفهای خاطرنشان کرد: بانک صادرات ایران دههها به امانتداری و جلب اعتماد مردم شناخته شده است و شعب باید با تحول در رفتار، گفتار و نگرش خود، تجربهای موفق و متفاوت برای مشتریان ایجاد کنند. نسل جدید مشتریان علاوه بر فناوریهای نوین، به تجربهای آمیخته با اخلاق حرفهای نیازمند است.
وی درباره تعادل میان بانکداری خرد و کلان افزود: جذب مشتریان خرد و متوسط در کنار مشتریان بزرگ و حقوقی، شرط لازم برای کاهش ریسک تمرکز در شعب است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین بر استفاده از ابزارهای مؤثر برای بهبود حاشیه سود عملیاتی و افزایش کارآمدی شعب، همزمان با رعایت اخلاق حرفهای و رضایتمندی مشتریان، تأکید کرد و افزود: بانک صادرات ایران در مسیر آیندهای روشن قرار دارد و تجربه مشتری در این بانک باید تجربهای موفق، متفاوت و ارزشآفرین باشد.
نشست هماندیشی مدیران عملیاتی بانک صادرات ایران، با حضور مهدی اقبالیراد نایبرئیس هیئتمدیره، محمد وطنپور عضو هیئتمدیره، سیدکاظم مرتضوی اسکویی معاون شعب، عبدالله رستمی معاون طرح و برنامه، حمیدرضا اکبری مدیر مرکز نظارت، مدیران امور شعب تهران و البرز، شمال و جنوب کشور و رؤسای حوزهها و شعب ممتاز مناطق تهران برگزار شد و رؤسای شعب سایر استانها نیز از طریق ویدئوکنفرانس در جلسه حضور داشتند.