به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در این نشست با مرور آمار عملکردی شبکه شعب و تحلیل وضعیت اقتصاد کلان کشور، مسیر حرکت بانک برای حفظ جایگاه فعلی و افزایش سهم بازار را تشریح کرد. وی با قدردانی از تلاش‌ها و دستاوردهای کارکنان در سال گذشته که مورد توجه مسئولان بانک مرکزی نیز قرار گرفته است، اظهار داشت: موفقیت‌های بانک نتیجه زحمات همه کارکنان است، اما جایگاه واقعی بانک صادرات ایران بسیار بالاتر از وضعیت فعلی است و شایسته دستیابی به رتبه‌های برتر نظام بانکی کشور است.

وی با اشاره به هدف‌گذاری بانک برای دستیابی به کفایت سرمایه پنج‌درصدی تا پایان سال افزود: با وجود ارتقا جایگاه مجموع منابع بانک از رتبه ششم به رتبه سوم نظام بانکی در دو سال اخیر، این جایگاه هنوز رضایت‌بخش نیست و انتظار ما بیش از این است.

سیفی با تأکید بر اهمیت تکریم مشتریان و رعایت اخلاق حرفه‌ای خاطرنشان کرد: بانک صادرات ایران دهه‌ها به امانت‌داری و جلب اعتماد مردم شناخته شده است و شعب باید با تحول در رفتار، گفتار و نگرش خود، تجربه‌ای موفق و متفاوت برای مشتریان ایجاد کنند. نسل جدید مشتریان علاوه بر فناوری‌های نوین، به تجربه‌ای آمیخته با اخلاق حرفه‌ای نیازمند است.

وی درباره تعادل میان بانکداری خرد و کلان افزود: جذب مشتریان خرد و متوسط در کنار مشتریان بزرگ و حقوقی، شرط لازم برای کاهش ریسک تمرکز در شعب است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین بر استفاده از ابزارهای مؤثر برای بهبود حاشیه سود عملیاتی و افزایش کارآمدی شعب، هم‌زمان با رعایت اخلاق حرفه‌ای و رضایتمندی مشتریان، تأکید کرد و افزود: بانک صادرات ایران در مسیر آینده‌ای روشن قرار دارد و تجربه مشتری در این بانک باید تجربه‌ای موفق، متفاوت و ارزش‌آفرین باشد.

نشست هم‌اندیشی مدیران عملیاتی بانک صادرات ایران، با حضور مهدی اقبالی‌راد نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، محمد وطن‌پور عضو هیئت‌مدیره، سیدکاظم مرتضوی اسکویی معاون شعب، عبدالله رستمی معاون طرح و برنامه، حمیدرضا اکبری مدیر مرکز نظارت، مدیران امور شعب تهران و البرز، شمال و جنوب کشور و رؤسای حوزه‌ها و شعب ممتاز مناطق تهران برگزار شد و رؤسای شعب سایر استان‌ها نیز از طریق ویدئوکنفرانس در جلسه حضور داشتند.

