شبکه گاز کشور در شرایط پایداری قرار دارد

به گزارش از وزارت نفت، محمدرضا جولایی در بازدید از پالایشگاه گاز ایلام با اشاره به پایان موفقیت‌آمیز تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها در ۲۷ مهر و مطابق با برنامه از پیش تعیین‌شده اظهار کرد: این تعمیرات پس از چند سال، در زمان مقرر به پایان رسیده است و خوشبختانه تمام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه با موفقیت به اجرا درآمد و هم‌اکنون تمام پالایشگاه‌ها به‌طور کامل در مدار تولید قرار دارند.

وی با اطمینان‌بخشی به جامعه در آستانه فصل سرما، وضع تولید و تأمین گاز را مطلوب توصیف کرد و گفت: هم‌اکنون هیچ مشکلی در زمینه تأمین و تولید گاز در کشور وجود ندارد.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با اشاره به افزایش قابل توجه مصرف گاز در روزهای اخیر افزود: از هفته گذشته با سردتر شدن هوا، مقدار مصرف گاز در بخش‌های خانگی و تجاری تقریباً نسبت به هفته پیش از آن دو برابر شده است. با وجود این افزایش مصرف، خوشبختانه وضع شبکه گاز کشور در شرایط مطلوب و پایداری قرار دارد.

پایش مستمر پالایشگاه‌ها برای حفظ تولید پایدار

جولایی از ذخیره‌سازی حجم بیشتری از گاز در مخازن زیرزمینی نسبت به پارسال خبر داد و تصریح کرد: هدف اصلی از اقدام‌های انجام‌شده در پالایشگاه‌ها تضمین تولید پایدار در روزهای سرد زمستان است. این اقدام‌ها به‌منظور امکان تولید پایدار در فصل سرما انجام شده است.

وی با اشاره به پایش مستمر وضع تولید اظهار کرد: برگزاری نشست‌های مستمر در پالایشگاه‌ها برای رصد دقیق وضع، در دستور کار قرار دارد تا ان‌شاءالله در این مدت، تولیدی پایدار و مستمر داشته باشیم.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران درباره ظرفیت موجود پالایشگاه‌ها و گاز برداشت‌شده از میدان‌ها گفت: پیش‌بینی می‌شود بتوانیم روزانه بین ۸۵۰ تا ۸۶۰ میلیون مترمکعب گاز تصفیه‌شده را به شبکه سراسری گاز کشور تزریق کنیم.

