خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شبکه گاز کشور در شرایط پایداری قرار دارد

شبکه گاز کشور در شرایط پایداری قرار دارد
کد خبر : 1714225
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران، وضع تولید و تأمین گاز طبیعی را مطلوب دانست و گفت: با وجود دوبرابر شدن مصرف گاز در بخش‌های خانگی و تجاری همزمان با سردتر شدن هوا، خوشبختانه وضع شبکه گاز کشور در شرایط پایداری قرار دارد.

به گزارش  از وزارت نفت، محمدرضا جولایی در بازدید از پالایشگاه گاز ایلام با اشاره به پایان موفقیت‌آمیز تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها در ۲۷ مهر و مطابق با برنامه از پیش تعیین‌شده اظهار کرد: این تعمیرات پس از چند سال، در زمان مقرر به پایان رسیده است و خوشبختانه تمام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه با موفقیت به اجرا درآمد و هم‌اکنون تمام پالایشگاه‌ها به‌طور کامل در مدار تولید قرار دارند.

وی با اطمینان‌بخشی به جامعه در آستانه فصل سرما، وضع تولید و تأمین گاز را مطلوب توصیف کرد و گفت: هم‌اکنون هیچ مشکلی در زمینه تأمین و تولید گاز در کشور وجود ندارد.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با اشاره به افزایش قابل توجه مصرف گاز در روزهای اخیر افزود: از هفته گذشته با سردتر شدن هوا، مقدار مصرف گاز در بخش‌های خانگی و تجاری تقریباً نسبت به هفته پیش از آن دو برابر شده است. با وجود این افزایش مصرف، خوشبختانه وضع شبکه گاز کشور در شرایط مطلوب و پایداری قرار دارد.

پایش مستمر پالایشگاه‌ها برای حفظ تولید پایدار

جولایی از ذخیره‌سازی حجم بیشتری از گاز در مخازن زیرزمینی نسبت به پارسال خبر داد و تصریح کرد: هدف اصلی از اقدام‌های انجام‌شده در پالایشگاه‌ها تضمین تولید پایدار در روزهای سرد زمستان است. این اقدام‌ها به‌منظور امکان تولید پایدار در فصل سرما انجام شده است.

وی با اشاره به پایش مستمر وضع تولید اظهار کرد: برگزاری نشست‌های مستمر در پالایشگاه‌ها برای رصد دقیق وضع، در دستور کار قرار دارد تا ان‌شاءالله در این مدت، تولیدی پایدار و مستمر داشته باشیم.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران درباره ظرفیت موجود پالایشگاه‌ها و گاز برداشت‌شده از میدان‌ها گفت: پیش‌بینی می‌شود بتوانیم روزانه بین ۸۵۰ تا ۸۶۰ میلیون مترمکعب گاز تصفیه‌شده را به شبکه سراسری گاز کشور تزریق کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ