با حضور وزیر جهاد کشاورزی؛

پروژه انتقال آب و آبیاری بارانی دشت یکانات مرند در سطح ۳۹۱ هکتار افتتاح شد

با حضور وزیر جهاد کشاورزی، پروژه کلیدی انتقال آب از رودخانه‌های مرزی و اجرای سیستم آبیاری بارانی در دشت یکانات مرند به بهره‌برداری رسید. پروژه‌ای که افزایش تولید محصولات زراعی، اشتغالزایی گسترده و مدیریت بهینه منابع آبی را برای ۳۰۰ خانوار منطقه به ارمغان می‌آورد.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، پروژه انتقال آب و آبیاری بارانی دشت یکانات، در روستای یکان سعدی شهرستان مرند و تحت مدیریت سازمان جهاد کشاورزی استان اجرا شده است. این طرح در ۳۹۱ هکتار از اراضی زراعی احداث شده و سطح زیر کشت آن ۲۵۰ هکتار است که محصولات زراعی بهاره و پاییزه را شامل می‌شود و پیش‌بینی می‌شود سالانه ۲۵۰۰ تن محصول تولید شود.

کل سرمایه‌گذاری این پروژه ۸۲۰ میلیارد ریال بوده که بهره‌برداری از آن علاوه بر افزایش راندمان تولید و مصرف بهینه منابع آب، برای ۱۱۷۱ نفر اشتغال ایجاد کرده که ۳۹۱ نفر به صورت مستقیم و ۷۸۰ نفر به صورت غیرمستقیم در آن فعال خواهند بود.

این پروژه که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و در سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسیده، نمونه‌ای موفق از توسعه کشاورزی مدرن و پایدار در استان آذربایجان شرقی است و نقش کلیدی در ارتقای امنیت غذایی و رونق اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.

