پروژه انتقال آب و آبیاری بارانی دشت یکانات مرند در سطح ۳۹۱ هکتار افتتاح شد

کل سرمایه‌گذاری این پروژه ۸۲۰ میلیارد ریال بوده که بهره‌برداری از آن علاوه بر افزایش راندمان تولید و مصرف بهینه منابع آب، برای ۱۱۷۱ نفر اشتغال ایجاد کرده که ۳۹۱ نفر به صورت مستقیم و ۷۸۰ نفر به صورت غیرمستقیم در آن فعال خواهند بود.

این پروژه که از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و در سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسیده، نمونه‌ای موفق از توسعه کشاورزی مدرن و پایدار در استان آذربایجان شرقی است و نقش کلیدی در ارتقای امنیت غذایی و رونق اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.