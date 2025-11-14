گام جدید دولت برای ساماندهی حقوق کارمندان در دوران بازنشستگی
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: در تلاش هستیم تا اضافه کار و رفاهیات کارمندان در دوران بازنشستگی مشمول کسور نشود.
به گزارش ایلنا، علاءالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد: یکی از مهمترین مباحث مطرح شده موضوع مشمول کسور کردن رفاهیات و اضافه کار کارمندان است. اگر رفاهیات آنها مشمول کسور نشود، آنهایی که بازنشست میشوند حقوقشان نصف نمیشود.
او در گفت وگو با صداوسیما توضیح داد: همانطور که میدانید کارمندان دو قسمت حقوق میگیرند؛ حقوقی که در حکمشان هست و حقوقی که از طریق رفاهیات و اضافه کار دریافت میکنند. بخش دوم تقریبا ۴۰ تا ۵۰ درصد حقوق کارمندان را تشکیل میدهد که اگر بتوانیم این بخش را از مشمول کسور بودن خارج کنیم، کمک بزرگی به آنها خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: اگر در دولت این موضوع تصویب شود همین روند را پیگیری میکنیم.