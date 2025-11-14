گام جدید دولت برای ساماندهی حقوق کارمندان در دوران بازنشستگی

به گزارش ایلنا، علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده موضوع مشمول کسور کردن رفاهیات و اضافه کار کارمندان است. اگر رفاهیات آن‌ها مشمول کسور نشود، آن‌هایی که بازنشست می‌شوند حقوقشان نصف نمی‌شود.