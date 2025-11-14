شتابگیری طرح توسعه هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی پشتبامی
مجری توسعه نیروگاههای خورشیدی توانیر گفت: ثبتنام متقاضیان برای ایجاد نیروگاه خورشیدی از طریق پلتفرمهای منتخب و اعطای تسهیلات بانکی آغاز شد.
به گزارش ایلنا از توانیر، عبدالرضا حسینیمهر با تشریح آخرین وضعیت اجرای برنامه ملی توسعه نیروگاههای خورشیدی پشتبامی، اعلام کرد: بر اساس تکلیف وزارت نیرو، توانیر و ساتبا موظف شدهاند در قالب یک برنامه گسترده، هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی پشتبامی را در سراسر کشور توسعه دهند.
وی با اشاره به تغییر رویکرد در فرآیند اجرا گفت: در این طرح، ساتبا با چند پلتفرم فعال به توافق رسیده تا بخش قابلتوجهی از فرآیندهای اجرایی (از جذب متقاضی تا هماهنگیهای اولیه) از طریق این پلتفرمها انجام شود؛ کاری که پیشتر عمدتاً بر عهده شرکتهای توزیع بود.
حسینیمهر افزود: ساتبا با تعدادی از بانکها به تفاهم رسیده و متقاضیانی که در پلتفرمها ثبتنام کنند، میتوانند برای دریافت تسهیلات نصب نیروگاه خورشیدی معرفی شوند. شرکتهای توزیع و توانیر نیز وظایفی همچون بازدید، بررسی اتصال، کنترل فنی و نظارت را بر عهده دارند