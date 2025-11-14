۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه‌ فرسوده داریم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عظیم اعتمادی در نشست خبری نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور درحال حاضر ۳۹.۷ درصد است و در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده که این رقم به ۴۴درصد افزایش یابد.

وی افزود: طبق الزام قانونی، نیروگاه های جدید الاحداث باید با راندمان ۵۵درصدی ساخته شوند و به‌منظور افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی، توافقاتی با صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته تا بتوانیم منابعی را برای اجرای این پروژه‌های مهم تخصیص دهیم.

اعتمادی از نوسازی و جایگزینی واحدهای فرسوده نیروگاهی به عنوان دیگر راهبرد افزایش راندمان نیروگاه ها خبر داد.

وی گفت: ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه فرسوده و راندمان پایین داریم که برای برخی از آنها، مجوزها را از سازمان برنامه گرفته‌ایم که در صورت نوسازی و افزایش راندمان به میزان ۱.۵ تا ۲ برابر راندمان فعلی، هر آنچه بر اساس میانگین ۳ سال گذشته مصرف انرژی‌شان تولید داشته باشند، مازاد بر تولید قبلی را به بتوانند در تابلوی برق آزاد به‌فروش برسانند و این روش برای افزایش جذابیت سرمایه گذاری در نوسازی واحدهای فرسوده است.

وی ادامه داد: برای سال آینده، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان سال ۱۴۰۵ به میزان ۳۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برق حرارتی وارد شبکه شود که این رقم مجموع پربوژه‌های جدید و پروژه‌های رفع موانع تولید است؛ برآورد ما این است که نیمی از این رقم به پیک تابستان ۱۴۰۵ خواهد رسید.

سرپرست شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به ورود به نیمه دوم سال با پربودن ۹۱درصد مخازن سوخت نیروگاه‌ها گفت: این افزایش ذخیره‌سازی سوخت مایع به تولید برق پایدار زمستان کمک شایان توجهی خواهد کرد.

وی درباره وضعیت بازار تجهیزات سرمایشی گفت: در نیمه اول سال، قیمت ورود لوازم سرمایشی به کشور افزایش می‌یابد و این موضوع تأثیر زیادی بر مصرف گاز مایع دارد. پیش‌بینی می‌شود که تابستان سال آینده با چالش‌های بیشتری مواجه خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی همچنین به پیشرفت‌های وزارت انرژی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: ما در بخش انرژی خورشیدی و زغال‌سنگ هم فعالیت‌هایی داریم که به تولید برق بدون مصرف سوخت کمک خواهد کرد.

وی گفت: ظرفیت داخلی برای احداث بخش بخار به اندازه کافی وجود دارد و سازندگان داخلی قادرند ۱۲ واحد جدید برای ما ایجاد کنند. امید داریم که با همکاری و همت همه ارگان‌ها، مشکلات موجود را رفع کنیم و به ظرفیت‌های بالاتری در تولید برق دست یابیم.

