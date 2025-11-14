LPG وارد سبد سوخت نیروگاههای حرارتی کشور میشود
برای متنوعسازی سبد سوخت نیروگاههای کشور، استفاده از سوخت LPG را با هماهنگی وزارت نفت، بهعنوان سوخت جدید در تولید برق حرارتی کشور آغاز کردهایم به طوری که پایلوت استفاده از LPG در تولید برق در یکی از نیروگاههای کشور آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، ناصر اسکندری در نشست نمایشگاه بینالمللی صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر اظهار داشت: تمامی نیروگاههای کشور برای استفاده از گازطبیعی طراحی شدهاند و گازطبیعی سوخت نخست تمامی نیروگاههای حرارتی کشور است.
وی افزود: در فصول سرد سال که بهدلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، گازرسانی به نیروگاهها و صنایع محدود میشود، در کل سطح کشور از مجموع ۱۴۴ نیروگاه، تنها در ۱۴ نیروگاه از سوخت مازوت به عنوان سوخت جایگزین یا سوخت دوم استفاده میشود و در بقیه نیروگاهها، سوخت جایگزین سوخت گازوئیل است.
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با اشاره به رکوردشکنی در ذخیرهسازی سوخت مایع نیروگاهی در سال جاری، گفت: خوشبختانه با تعامل خوبی که بین وزارت نیرو و وزارت نفت وجود دارد و رویکرد قابل تقدیر وزارت نفت، بیش از ۹۱درصد ظرفیت مخازن سوخت مایع نیروگاههای کشور پُر است و امیدواریم روند تحویل سوخت در ادامه فصل سرد نیز بدون مشکل ادامه یابد تا تولید برق پایدار را در زمستان سال جاری شاهد باشیم.
اسکندری از ضریب آمادگی بالای نیروگاههای حرارتی کشور یاد کرد وگفت: طبق استانداردهای جهانی، ضریب آمادگی خوب در واحدهای حرارتی ۹۵ درصد است، اما ما در ایران با نگاهی سختگیرانهتر، همواره ضریب آمادگی نیروگاههای حرارتی را در اوج بار تابستان بیش از ۹۸ درصد نگهداشتهایم.
وی افزود: برای آمادگی حداکثری نیروگاههای حرارتی بهمنظور تولید نیاز برق تابستان ۱۴۰۵، بالغ بر ۱۱۱ هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی در برنامه قرار گرفته که ۳۸ هزار مگاوات آن آغاز شده و در دست انجام است.