تشدید نظارت در بازارگاه / حساب متخلفان مسدود و پروندهها به تعزیرات میرود
مسئول سامانه بازارگاه با تکذیب وجود «مافیای نهادههای دامی» در بازارگاه گفت: هرگونه تخلف در این زمینه با برخورد قانونی و معرفی به تعزیرات روبهرو خواهد شد.
به گزارش ایلنا، رحمان مسجدی مدیر زنجیره تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و مسئول سامانه بازارگاه با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی در سامانه بازارگاه افزود: هرگونه تخلف در این زمینه با برخورد قانونی و معرفی به تعزیرات روبهرو خواهد شد.
مسجدی با اشاره به مجوز واردات نهادههای دامی گفت: من در بخش توزیع فعالیت دارم و مسئول صدور مجوز واردات نیستم، اما از منظر توزیع باید بگویم که نهادهها با مدیریت مشخصی میان تولیدکنندگان واقعی در حال توزیع است. جامعه هدف ما طبق نظر معاونت امور تولیدات دامی تعیین شده و توزیع بر اساس سهمیه انجام میشود.
وی در ادامه، ضمن رد ادعای وجود «مافیای نهادههای دامی» در بازارگاه تأکید کرد: ساختار سامانه بهگونهای طراحی شده است که تنها تولیدکنندگان ثبتشده مجاز به خرید هستند.
مسجدی تصریح کرد: اگرچه برخی افراد خارج از سازوکار رسمی تلاش میکنند ارتباطهایی با فروشندگان برقرار کنند، اما وزارت جهاد کشاورزی بهصورت جدی با چنین تخلفاتی برخورد خواهد کرد. کاربرانی که مرتکب سوءاستفاده شوند، حسابشان در سامانه مسدود و پروندهشان به تعزیرات معرفی میشود.
وی افزود: با وجود شایعات، هدف اصلی سامانه بازارگاه توزیع عادلانه نهادهها و حذف واسطههاست. از تولیدکنندگان درخواست کردهایم هرگونه گزارش تخلف را از مسیر رسمی به ما اعلام کنند تا برخورد فوری انجام گیرد.
وی در مورد کمبود نهاده به عنوان علت افزایش گاهبهگاه قیمت مرغ در بازار گفت: هزینه نهادههای دامی، حدود 30 تا 35 درصد قیمت تمامشده گوشت مرغ را شامل میشود؛ بنابراین، هرچند نهادهها تأثیرگذارند، اما نمیتوان تمام افزایش قیمت را به آن نسبت داد.
وی با تأکید بر لزوم کنترل عرضه و تزریق بهموقع نهادهها گفت: زمانهایی که عرضه نهاده کمتر است، شوکهای قیمتی در بازار به وجود میآید. با افزایش ذخیره و سفارش نهادهها، انتظار داریم این نوسانات برطرف شود.
مسجدی در مورد توزیع برنج در بازار گفت: زیرساخت سامانه بازارگاه برای ثبت و توزیع برنج آماده بود و فعالان در این سامانه احراز هویت شده بودند. اما بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، قرار شد تمام برنجهای وارداتی مستقیماً در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گیرد تا توزیع استانی با برشهای مشخص انجام شود.
به گفته مدیر زنجیره تأمین نهادههای کشاورزی، با اجرای این طرح، برنج از سامانه بازارگاه خارج شده است و اکنون شرکت بازرگانی دولتی عهدهدار خرید برنج از گمرک و تقسیم آن به استانهاست.
مسجدی تصریح کرد: از حدود 26 مهر، توزیع برنج از طریق بازارگاه متوقف شده است. این تصمیم موجب حذف واسطهها و رساندن مستقیم محصول از گمرک به استانها خواهد شد.
وی هدف از این تغییر را جلوگیری از انباشت یا انبارکردن مصنوعی برنج عنوان کرد و گفت: دولت هیچ انگیزهای برای نگهداری طولانی برنج وارداتی ندارد. بهمحض تحویل از گمرک، شرکت بازرگانی دولتی آن را طبق سهمیه استانی تحویل مباشرین استانی میدهد.
مسجدی درباره قیمت مصوب برنجهای وارداتی گفت: قیمت برنج پاکستانی حدود 60 تا 65 هزار تومان و برنج هندی در بازهی 50 تا 60 هزار تومان تعیین شده است. البته در حال حاضر عرضه در برخی فروشگاهها محدود است، اما انتظار میرود در روزهای آینده با انجام تقسیمات استانی، کالا در دسترس مردم قرار گیرد.
وی ادامه داد: تلاش وزارتخانه بر این است که برنج باقیمت مصوب و بدون حضور واسطه به مصرفکننده برسد. در طرح جدید، واسطهها به طور کامل حذف میشوند و برنج بهصورت کیسههای 10 کیلویی در اختیار بازار خردهفروشی قرار میگیرد؛ بنابراین دیگر نیازی به بستهبندی مجدد توسط شرکتهای خصوصی نخواهد بود.
مسجدی تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی خود را موظف میداند تا از تولیدکنندگان دامی حمایت کرده و در کنار آن، ثبات بازار کالاهای اساسی نظیر برنج را حفظ کند. هدف ما این است که با شفافسازی اطلاعات سامانه بازارگاه، مردم از فرایند تأمین کالا اطمینان پیدا کنند.
وی با اشاره به رویکرد این وزارتخانه اظهار کرد: بازارهای کالای اساسی نباید در دست گروههای محدود باقی بماند. زیرساخت سامانه بازارگاه بهگونهای است که همه تولیدکنندگان بتوانند بهصورت مستقیم خرید کنند و شفافیت کامل در دادهها وجود داشته باشد.