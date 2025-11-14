تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تابستان ۱۴۰۴
رئیس کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۴ را دوشنبه ۲۶ آبان را ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، سیدمحمدهادی سبحانیان طی بخشنامهای به ادارات کل امور مالیاتی، مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی تابستان ۱۴۰۴ را تا دوشنبه ۲۶ آبان تمدید کرد.
بر این اساس مؤدیان مالیاتی میتوانند حداکثر تا روز دوشنبه ۲۶ آبان نسبت به اصلاح و مسترد کردن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۴ از طریق سامانه مؤدیان اقدام کنند.
بر اساس ابلاغ رئیس سازمان مالیاتی، آن دسته از مؤدیانی که تا تاریخ مذکور نسبت به مسترد کردن و اصلاح اظهارنامه قبلی خود اقدام کنند، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم تأخیر در ارائه اظهارنامه مالیاتی بهرهمند خواهند شد.