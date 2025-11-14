خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تابستان ۱۴۰۴

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تابستان ۱۴۰۴
کد خبر : 1713889
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۴ را دوشنبه ۲۶ آبان را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، سیدمحمدهادی سبحانیان طی بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی، مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی تابستان ۱۴۰۴ را تا دوشنبه ۲۶ آبان تمدید کرد.

بر این اساس مؤدیان مالیاتی می‌توانند حداکثر تا روز دوشنبه ۲۶ آبان نسبت به اصلاح و مسترد کردن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۴ از طریق سامانه مؤدیان اقدام کنند.

بر اساس ابلاغ رئیس سازمان مالیاتی، آن دسته از مؤدیانی که تا تاریخ مذکور نسبت به مسترد کردن و اصلاح اظهارنامه قبلی خود اقدام کنند، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم تأخیر در ارائه اظهارنامه مالیاتی بهره‌مند خواهند شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ