تابستان امسال برق ۱۰ هزار و ۴۷۳ هزار مشترک پرمصرف استان تهران قطع شد/ پروژه احداث ۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مدارس و مساجد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، اکبر حسن بگلو‌ در نشست خبری نمایشگاه بین المللی صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر با بیان اینکه در استان تهران ۲ میلیون و ۸۴۳ هزار مشترک داریم، اظهار داشت: تامین برق توسط ۲۴ هزار کیلومتر شبکه، ۶۳ هزار پست، ۸۸۴ فیدر، ۸۶ پست و ۶۳ کیلوولت انجام می شود.

وی میزان مشترکین صنعتی را ۳۵ درصد و مشترکین خانگی را ۲۹ درصد عنوان کرد و افزود: برق صنعتی در ۲۵ شهرک صنعتی رسمی و تعداد ۴۰ هزار مشترک تامین می شود که این بخش ۱۲۰۰ مگاوات در زمان پیک مصرف داشته اند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران تعداد مشترکین خانگی تحت پوشش را ۲میلیون و ۱۰۰ هزار مشترک اعلام کرد و گفت؛از این تعداد ۱۹ درصد مشترکین پرمصرف هستند.

وی میزان مصرف برق را در پیک تابستان امسال ۴۲۰۰ مگاوات عنوان کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ صدم درصد کاهش یافته است و این در حالی است که تعداد مشترکین ۳ درصد رشد داشته است.

حسن بگلو تاکید کرد: برنامه داریم که در پیک ۱۴۰۵ نیاز مصرف رشد نداشته باشد.

وی گفت: امسال باتوجه به پتانسیل شبکه و مراکز هوشمندسازی ۳۰۰ هزار مشترک را با کنتور هوشمند کنترل کردیم، ۱۲۲ هزار مشترک مصرف بالایی داشتند که برق ۱۰ هزار و ۴۷۳ مشترک به دلیل مصرف خارج از الگو قطع شد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران یادآور شد: برنامه داریم با کنترل تعداد مشترکین پرمصرف را به رقم ۵۰۰ هزار مشترک برسانیم.

وی با اشاره با تفاهمنامه های جذب سرمایه برای احداث‌ ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران زیادی در این حوزه شروع به کار کرده اند و در این رابطه ۴۰۰ مگاوات در ورامین، ۵۰ مگاوات قرچک، ۶۳ مگاوات شمس آباد و ۳۲ مگاوات در جوار آن کلنگ زنی شده است.

حسن بگلو با بیان اینکه ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در دست اجرا داریم، ابراز امیدواری کرد که در پیک سال بعد با تامین زمین و جذب سرمایه این هدف محقق شود.

وی از احداث ۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی در پشت بام ۱۲۰۰ مدرسه استان خبر داد و افزود: این پروژه تا ۳ ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران همچنین به اجرای ۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مساجد استان اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از درحال اجرا بودن نزدیک به هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان تهران و نیز صدور ۱۰ هزار پروانه برای متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدی در استان تهران خبر داد.

وی گفت: ۵۰ مگاوات نیروگاه با پیشرفت های بالا در دست اجرا است و امید است تا پیک تابستان به مدار بیایند.

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و ۵۰۰ ماینر غیرمجاز در این استان جمع آوری و اعمال قانون شده‌اند. همچنین یکصد مزرعه غیرمجاز رمرز ارز در استان تهران شناسایی شده که میزان برق مصرفی این ماینرها نزدیک ۱۰ هزار مشترک خانگی بود.

حسن‌ بگلو معضل این شرکت را ساخت و سازهای غیرمجاز و استفاده غیر مجاز از برق دانست و ادامه داد: اکنون ۶۰ هزار مشترک غیر مجاز در استان تهران وجود دارند که باید از طریق قانونی این معضل را حل کرد.

حسن‌بکلو از تلاش برای تعویض ۲۹۰ چراغ پرمصرف در ساختمان های شرکت توزیع برق استان تهران خبر داد.

وی با اشاره به تعویض کولرهای آبی قدیمی با کولرهای کم مصرف و پربازده جدید گفت: مردم استان تهران می توانند با مراجعه به اداره های برق استان تهران برای تعویض کولر خود درخواست بدهند.

مدیرعامل توزیع برق استان تهران از نصب ۱۳۴۰ مگاوات ترانسفورماتور در تهران خبر داد که ۸۰۰ مگاوات نیز تا سال آینده به این میزان اضافه خواهد شد.

حسن‌بکلو افزود: هیچ برنامه‌ای برای تامین برق باغ ویلاهای غیر مجاز نداریم و تلاش بر برخورد جدی با این استفاده کنندگان غیر مجاز از برق است.

وی میزان طلب این شرکت از مشترکان را ۳۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

مدیرعامل توزیع برق استان تهران گفت: هنوز نتوانسته ایم طلب خود را از مشترکان صنعتی استان دریافت کنیم.

حسن‌بکلو گفت: در حال حاضر در استان تهران میزان ناترازی برق ۱۵۰۰ مگاوات است.

