مشاور رییس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی در گفتوگو با ایلنا:
توافق نهایی با عراق برای ایجاد منطقه اقتصادی مشترک
مشاور رییسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی گفت: به زودی منطقه اقتصادی مشترک با عراق در مرز دو کشور و سرمایهگذاری مشترک تاسیس میشود. قرار بر این است که در این منطقه همکاریهای اقتصادی و تولیدات مشترک با عراق داشته باشیم.
معصومه آقاپور، مشاور رییس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت کریدور شمال -جنوب و تکمیل حلقه مفقوده آن یعنی احداث راهآهن رشت-آستارا اظهار داشت: خبر خوب این است که قسمت اعظم کار برای احداث راه آهن رشت -استارا انجام شده است و تنها بخشی از مشکل به موضوع تملک اراضی برای مسیر ساخت این پروژه برمیگردد.
وی ادامه داد: موضوع تملک اراضی هم در حال انجام است و به زودی تمام مسیر تملک و به طرف سازنده تحویل خواهد شد .
مشاور رییس جمهور در امور همکاریهای اقتصادی گفت: همچنین توافقات با روسها انجام شده است و توافقنامه ساخت این پروژه در سفر رییس جمهور به مسکو به امضا رسید.
آقاپور همچنین از افزایش همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه خبر داد و گفت: مهمترین موضوعی که با کشورهای همسایه دنبال میکنیم ایجاد مناطق آزاد مشترک است و در این باره کشور عراق به توافقات نهایی رسیدیم.
وی افزود: به زودی منطقه اقتصادی مشترک با عراق ایجاد میشود که در این منطقه در مرز ایران عراق و با سرمایهگذاری مشترک دو طرف تاسیس میشود و قرار بر این است که در منطقه همکاریهای اقتصادی مشترک و تولیدات مشترک با عراق داشته باشیم.