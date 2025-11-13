وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد:
رشد ۳۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی و تأمین بهموقع نهادهها با وجود کاهش اعتبارات ارزی
وزیر جهاد کشاورزی در سفر به شهرستانهای اهر و هریس و در دیدار با جمعی از مسئولان و نمایندگان تشکلهای کشاورزی این منطقه، ضمن تقدیر از تلاشها و ظرفیتهای بخش کشاورزی، بر سیاستگذاری عادلانه و حمایت همهجانبه از تولیدکنندگان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، غلامرضا نوری با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی منطقه ارسباران و مفاخر شهرستان اهر، از جمله ستارخان، شیخ شهابالدین اهری، آیتالله برقعی و آیتالله نجفی اهری، این منطقه را یکی از کانونهای تمدن و فرهنگ کشور برشمرد و گفت: اکثریت فرهنگیان، قضات و کارمندان عدلیه در شمالغرب کشور از این منطقه برخاستهاند و آثار ارزشمندی از خود برجای گذاشتهاند.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در بازدیدهای امروز از واحدهای فعال و طرحهای در حال ساخت، شاهد حضور سرمایهگذاران جدی و علاقهمندی بودیم که با تمام توان در زنجیره تولید کشاورزی فعالیت دارند و تکتک آنان نقشی مؤثر در تقویت این بخش ایفا میکنند.
نوری در توضیح اهداف و وظایف وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: عمده مسئولیت وزارتخانه در شرایط کنونی، سیاستگذاری صحیح و تنظیم راهبردی برای هدایت بخش کشاورزی بر اساس ظرفیتها و منابع تولیدی کشور است. نخست باید تولیدکننده سرپا باشد تا تولید شکل گیرد، آنهم تولیدی اقتصادی و سودآور؛ فعالیتی که موجب اتلاف سرمایه و عمر تولیدکننده نشود.
وی افزود: تمام سیاستهای دولت چهاردهم و وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد عدالتمحور و بر اساس منویات مقام معظم رهبری و رئیسجمهور تنظیم شده است. این سیاستها از کوچکترین واحدهای روستایی تا بزرگترین زنجیرههای تولید را دربرمیگیرد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت نهادههای دامی اظهار کرد: ضریب نفوذ نهادهها طی سال گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته و مصرف نهادهها ۲۰ درصد بیش از سال قبل بوده است.
وجود بیش از ۴ میلیون تن نهاده دامی در مبادی ورودی کشور، حاصل برنامهریزی دقیق وزارتخانه است. بهرغم کاهش دو سوم اعتبارات ارزی در بودجه امسال، نهادهها به موقع تأمین و تدارک شده و روند انتقال آنها به واحدهای دامداری و مرغداری با سرعت انجام میشود.
وی درباره سیاستهای تنظیم بازار افزود: قیمتگذاریها با هدف حمایت از تولیدکننده انجام شده است. برای نخستین بار، قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی در ستاد تنظیم بازار عیناً تصویب شد. تولیدکننده نمیتواند به جای حاکمیت یارانه پرداخت کند؛ فعالیتش باید اقتصادی باشد تا تداوم یابد. دفاع از قیمت تمامشده مرغ و تخممرغ، همچنین تعیین منصفانه قیمت گندم و پرداخت سریع مطالبات کشاورزان از جمله اقدامات وزارتخانه در دولت چهاردهم بوده است.
نوری تأکید کرد: در یک سال گذشته، صادرات محصولات کشاورزی ۳۲ درصد رشد داشته و تراز تجاری کشور در بخش کشاورزی از منفی ۱۱ به منفی ۸ بهبود یافته است. محصولات کشاورزی ایرانی به بازارهای بینالمللی صادر میشوند، از جمله سیب ایرانی که اخیراً در فیلیپین با استقبال و جشن خیابانی وارد شد. این موفقیتها نتیجه دیپلماسی فعال و سیاستگذاریهای دقیق برای ارتقای کیفیت و صادرات محصولات کشاورزان و باغداران است.
وی با اشاره به سلامت محصولات کشاورزی کشور افزود: بر اساس آمار مصرف کود و سم، ایران یکی از سالمترین کشورهای جهان در تولید محصولات کشاورزی است. محصولات صادرشده ما سختگیرانهترین پروتکلهای فنی را در اروپا و روسیه پشت سر گذاشتهاند و تنها یک مورد در صادرات پسته با مسائل فنی روبهرو شد که با تعامل سریع با اتحادیه اروپا رفع شد. همچنین ۲۳ نوع سم از رده مصرف خارج شده و برنامهریزی برای واردات سموم باکیفیت از کشورهای پیشرفته در دستور کار قرار دارد.
وزیر جهاد کشاورزی درباره موضوع نظارتهای فنی تأکید کرد: «هدف از حضور ناظران، افزایش دانش و ارتقای فنی واحدهای تولیدی است و نه ایجاد هزینه مضاعف. حضور آنان باید منجر به ارزشافزوده فنی شود. وزارت جهاد کشاورزی هیچ تصمیمی را بدون حضور نمایندگان تشکلهای بخش کشاورزی اتخاذ نمیکند و همه تصمیمات در راستای سودآوری تولید، حفظ استقلال غذایی و تقویت بخش کشاورزی است.
وی در پایان از راهاندازی و توسعه «روستا بازارها» خبر داد و گفت: «در چند ماه گذشته، ۳۵۰ واحد بازار روستایی افتتاح شده و برنامه داریم این تعداد را به ۳۰۰۰ واحد برسانیم. این زنجیره بزرگ توزیع به مدیریت تعاونیهای تولیدکنندگان سپرده شده تا بیشترین سود به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی بازگردد.