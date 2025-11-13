خبرگزاری کار ایران
تجلیل وزیر راه و شهرسازی از فرزند شهید و همسر کارمند فقید راهداری در سفر به کردستان
در سفر وزیر راه و شهرسازی به استان کردستان، با هدف پاسداشت ایثار و فداکاری، از خانواده دو تن از خدمت‌گزاران عرصه راهداری با اهدای لوح سپاس تجلیل و قدردانی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در سفر فرزانه صادق به استان کردستان، از کبری امیری حسنی، فرزند شهید یوسف امیری حسینی، و شراره سفیدگر، همسر زنده‌یاد سعید دستگیری، کارمند فقید راهداری که در حین انجام مأموریت جان خود را از دست داد، با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

این اقدام در راستای قدردانی از ایثار، خدمت و فداکاری کارکنان حوزه راه و راهداری و خانواده‌های آنان انجام شد.

در این سفر همچنین بهره‌برداری از ۲۵ کیلومتر از مسیر و آغاز عملیات اجرایی ۲۰ کیلومتر دیگر صورت گرفت که تکمیل آن نقش مؤثری در کاهش ۳۰ درصدی تصادفات جاده‌ای، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و رونق اقتصادی منطقه دارد.

اجرای این طرح بزرگ علاوه بر ارتقای ایمنی مسیر و کاهش زمان سفر، موجب رفع نقاط حادثه‌خیز، توسعه گردشگری، تسهیل ارتباطات بین‌استانی و محرومیت‌زدایی از مناطق غربی کشور خواهد شد.

