تجلیل وزیر راه و شهرسازی از فرزند شهید و همسر کارمند فقید راهداری در سفر به کردستان

این اقدام در راستای قدردانی از ایثار، خدمت و فداکاری کارکنان حوزه راه و راهداری و خانواده‌های آنان انجام شد.

در این سفر همچنین بهره‌برداری از ۲۵ کیلومتر از مسیر و آغاز عملیات اجرایی ۲۰ کیلومتر دیگر صورت گرفت که تکمیل آن نقش مؤثری در کاهش ۳۰ درصدی تصادفات جاده‌ای، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و رونق اقتصادی منطقه دارد.

اجرای این طرح بزرگ علاوه بر ارتقای ایمنی مسیر و کاهش زمان سفر، موجب رفع نقاط حادثه‌خیز، توسعه گردشگری، تسهیل ارتباطات بین‌استانی و محرومیت‌زدایی از مناطق غربی کشور خواهد شد.