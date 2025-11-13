باحضور برخط وزیر نیرو انجام شد؛
بهرهبرداری از ۳۰ طرح آبرسانی روستایی در جنوب استان کرمان
در سفر وزیر نیرو به استان کرمان با پویش ایران آباد، ۳۰ طرح آبرسانی درجنوب استان کرمان با جمعیتی بالغ بر ۲۲ هزار و ۷۴۷ نفر به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علیرضا عبدیان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در آیین افتتاحیه این طرح گفت: هدف از اجرای این طرح افزایش سطح بهداشت عمومی جامعه و جلوگیری از مهاجرت مردم روستاها به شهرها است و این طرح برای بهرهمندی مردم از نعمت آب شرب پایدار و سالم در ۳۰ روستا در شهرستانهای جیرفت ، قلعه گنج و جازموریان اجرا شد.
وی افزود: برای آبرسانی به این روستاها، ۸ حلقه چاه حفر و تجهیز، ۶۰.۷ کیلومتر لوله گذاری و ۱۳۰۰ متر خط برق اجرا و یک باب مخزن ۵۰۰ مترمکعبی احداث شد.
عبدیان اعتبار هزینه شده در این طرح را ۷۴۰ میلیارد ریال بیان کرد و گفت: با اجرای این طرح ساکنین ۳۰ روستای جنوب استان با جمعیت ۲۲۷۷۴ نفر از موهبت آب شرب بهره مند شدند.