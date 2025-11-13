به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا عبدیان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در آیین افتتاحیه این طرح گفت: هدف از اجرای این طرح افزایش سطح بهداشت عمومی جامعه و جلوگیری از مهاجرت مردم روستاها به شهرها است و این طرح برای بهره‌مندی مردم از نعمت آب شرب پایدار و سالم در ۳۰ روستا در شهرستان‌های جیرفت ، قلعه گنج و جازموریان اجرا شد.