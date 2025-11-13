وزیر ارتباطات از ضرورت طراحی و تعریف پروژه‌های پرچمدار که همه شرکت‌های مستقر در پارک فاوا در آن ذی‌نفع باشند و بتوانند مشارکت کنند، گفت و تاکید کرد این اقدام در شرایط کنونی، که نقطه عطف تکنولوژی است، پارک فاوا را نسبت به گذشته متمایز خواهد کرد.

هاشمی با اشاره به جلسه اخیر رئیس‌جمهور با مدیران استارتاپ‌ها تصریح کرد: «مقرر شد برای افق ایران ۲۰۳۰ سندی جامع تدوین و تقسیم کار ملی انجام شود. پارک فاوا می‌تواند متولی تدوین بخشی از این سند باشد و حداقل یکی از پروژه‌های پرچمدار را نیز اجرا کند.»

توسعه اقتصاد دیجیتال و اهمیت تامین نقدینگی

وزیر ارتباطات با اشاره به اجرای طرح سوآپ مخابرات (تعویض کابل‌های مسی به فیبر نوری) گفت: «اجرای هر پروژه بزرگی با نقدهایی همراه است، اما طرح سوآپ که به تقویت اقتصاد بخش کمک می‌کند، نیازمند طراحی دقیق و مشارکت پارک فاوا است. اگر بتوانیم اقتصاد بخش را توسعه دهیم، همه ذی‌نفع خواهیم بود.»

وی درباره اهمیت تأمین نقدینگی افزود: «وقتی پروژه‌ای با این ابعاد اجرا می‌شود و پارک فاوا نقطه اتکای آن است، باید سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز آن تأمین شود و نباید فشار بر دوش تولیدکننده باشد.»

دکتر هاشمی همچنین با اشاره به نقش پارک فاوا در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، از مدیران پارک فاوا خواست در مسیر تحقق دولت هوشمند، نقش ویژه‌ای ایفا و در حرکت از تصدی‌گری به تنظیم‌گری کمک کنند.



لزوم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پیشران

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع ادغام و تملیک شرکت‌ها گفت: «از آنجا که شرکت‌های بزرگ می‌توانند پیشران اقتصاد دیجیتال باشند، در وزارت ارتباطات به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنیم. طراحی این امر می‌تواند با محوریت پارک فاوا انجام شود تا همه شرکت‌ها ذیل یک چتر حمایتی قرار گیرند.»

وی با تأکید بر اولویت هوشمندسازی صنایع و مدیریت مصرف منابع افزود: «بخش قابل توجهی از ظرفیت این حوزه به پارک فاوا مربوط است که باید به‌صورت جدی دنبال شود.»

دکتر هاشمی با اشاره به بازدید خود از بخش‌های مختلف پارک فاوا گفت: «باید بستری برای تولید انبوه، توسعه و مقیاس‌پذیری شرکت‌ها فراهم شود. همچنین لازم است امتیازات ویژه‌ای برای شرکت‌های مستقر در پارک در نظر گرفته شود تا ضمن افزایش انگیزه، زمینه جذب شرکت‌های جدید نیز مهیا شود.»



نقش محوری پارک فاوا در ایفای ماموریت‌های ملی

در ابتدای این جلسه، مصطفی مافی، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ گزارشی از اقدامات انجام‌شده پیرو مصوبات جلسات پیشین پنج‌شنبه‌های نظارتی ارائه کرد و گفت: «ذی‌نفعان اصلی پارک فاوا شرکت‌ها هستند. این پارک با مأموریت ملی ایجاد شده و باید برای تمامی استارتاپ‌ها و شرکت‌های فعال در سراسر کشور که در حوزه فاوا فعالیت می‌کنند، برنامه‌ریزی داشته باشد.»

مافی با اشاره به اقدامات اخیر پارک تصریح کرد: «در ماه‌های گذشته مجموعه‌ای از پروژه‌ها در راستای اجرای مأموریت‌های وزارت ارتباطات آغاز شده است و تمرکز ما بر تسهیل فضای فعالیت شرکت‌ها، تأمین زیرساخت‌های فنی و جذب سرمایه برای طرح‌های فناورانه است. در همین زمینه، شناسایی طرح‌های ویژه، جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و برنامه‌ریزی برای واگذاری زمین و امکانات در دستور کار قرار دارد.»

مافی ادامه داد: «پارک فاوا می‌تواند با همکاری شرکت‌های خود نقش محوری در اجرای مگاپروژه‌های ملی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشد. با حمایت وزارت ارتباطات می‌توانیم به یکی از بازیگران کلیدی توسعه اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شویم.»



تسهیل رشد و تقویت ارتباط با دانش‌بنیان‌ها

وی با اشاره به تلاش برای تقویت ارتباط با شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: «مسیر رشد از استارتاپ تا توسعه و مقیاس‌پذیری، باید تسهیل شود. ایجاد شبکه هم‌افزایی میان شرکت‌های مستقر، حمایت از تجاری‌سازی محصولات فناورانه و حضور در پروژه‌های ملی از جمله برنامه‌های محوری پارک است.»

در ادامه جلسه، نمایندگان شرکت‌های مستقر در پارک فاوا به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود و چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های فناور از جمله توسعه و مقیاس‌پذیر شدن شرکت‌ها و دریافت سند اعیانی پرداختند.

در این جلسه که با هدف ارزیابی دقیق‌تر برنامه‌ها و اقدامات پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد، معاونان ستادی و کارشناسان تخصصی وزارت ارتباطات نیز به‌صورت مستند نظرات و پرسش‌های خود را مطرح کردند و پیشنهادهایی برای ارتقای عملکرد این مجموعه ارائه دادند.

سلسله نشست‌های «پنج‌شنبه‌های نظارتی» به‌صورت مستمر هر هفته برگزار می‌شود و طی آن، عملکرد مجموعه‌های مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور سیدستار هاشمی و تیم تخصصی او مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار می‌گیرد.