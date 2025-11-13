امضای تفاهمنامه اتصال ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تهران تا پیش از پیک ۱۴۰۵
تفاهمنامهای با هدف تسریع در اتصال ۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاههای خورشیدی به شبکه برق منطقهای تهران و افزایش تولید برق پاک در پایتخت، با حضور معاون وزیر نیرو و مدیرعامل توانیر به امضا رسید. این اقدام قرار است پیش از پیک مصرف سال ۱۴۰۵ عملیاتی شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا، و مصطفی رجبیمشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، تفاهمنامهای را برای تسهیل و تسریع اتصال ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در محدوده تهران به شبکه برق کشور امضا کردند.
بر اساس این تفاهمنامه، زیرساختهای لازم برای اتصال نیروگاههای خورشیدی در سطح ولتاژ فوقتوزیع و از طریق پستهای GIS در محدوده برق منطقهای تهران فراهم خواهد شد و این ظرفیت باید پیش از فرا رسیدن پیک مصرف سال ۱۴۰۵ به شبکه متصل شود.
این اقدام با هدف افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر، تسریع در بهرهبرداری از ظرفیت نیروگاههای خورشیدی، کاهش فشار شبکه در زمان اوج بار و تقویت پایداری شبکه برق کشور طراحی شده است.
مسوولان وزارت نیرو، اجرای این طرح را گامی مهم در تحقق اهداف توسعه پایدار، کاهش آلایندههای زیستمحیطی و متنوعسازی سبد انرژی کشور ارزیابی میکنند.