به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا، و مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، تفاهم‌نامه‌ای را برای تسهیل و تسریع اتصال ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در محدوده تهران به شبکه برق کشور امضا کردند.