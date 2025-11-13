در رویداد گزارش سال ۱۴۰۳ کروز چه گذشت؟

به گزارش ایلنا، گزارش سال ۱۴۰۳ شرکت صنایع تولیدی کروز دیروز در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد. این رویداد تخصصی با استقبال فعالان و علاقه‌مندان صنعت قطعه‌سازی، صنعت خودرو و اساتید دانشگاه مواجه شد و در پایان آن، رسانه‌های عمومی و تخصصی نیز سوالات خود را مطرح کردند و با متخصصان کروز به گفت‌و‌گو پرداختند.

در ابتدای مراسم، «نادر عبدالحسینی سخا» مدیرعامل شرکت کروز با بیان این‌که مطالب مطرح شده در این گزارش، فراتر از اقدامات سال ۱۴۰۳ است و تاریخچه کروز را نیز شامل می‌شود، گفت: «در این مراسم خواهیم گفت که طی این چهل و چند سال چه آموخته‌ایم؟ چطور رشد کرده‌ایم و چه کار خواهیم کرد تا بهتر شویم؟»

سپس «بهروز اشرف سمنانی» مدیر روابط عمومی کروز درباره چرایی برگزاری این رویداد و منحصر‌به‌فرد بودن آن در فضای صنعتی ایران توضیحاتی داد و با بررسی گزارش‌های سال شرکت‌های صنعتی پیشرو در جهان گفت: «نگارش گزارش سال، پروژه‌ای بود که بیش از نه ماه به‌طول انجامید و تمامی مدیران شرکت کروز درگیر آن بودند و داده‌های آن کاملا صحت‌سنجی شده‌اند.»

تولید قطعات شرکت کروز با سخت‌گیرانه‌ترین استاندارد‌ها

با آغاز ارائه‌های تخصصی، مدیر تغذیه خط و یکپارچه سازی SCM، فرایند برنامه‌ریزی و لجستیک را در صنعت قطعه‌سازی توضیح داد و از چالش‌های خاص کشور در این حوزه گفت. پویا شجاعی با توضیح مفهوم لیدتایم (Lead-Time) یا همان مدت زمان ایجاد سفارش خرید تا دریافت یک قطعه صنعتی گفت: «لیدتایم از یک هفته برای قطعات داخلی تا ۲۷۰ روز برای برخی از قطعات خارجی متغیر است. یعنی یک سفارش‌گذار باید قطعه‌ای را امروز سفارش دهد که قرار است سال دیگر آن را استفاده کند!»

سپس معاون توسعه محصول کروز توضیح داد که ایده‌ها چگونه در این شرکت به محصول تبدیل می‌شوند و از آخرین محصولات کروز گفت. «محمدرضا عنبری عطار» در ابتدا برای توضیح تفاوت قیمت محصولات کروز با سایر محصولات در بازار قطعات کشور، فرق تولیدکنندگان Tier ۱ با Aftermarket را تشریح کرد و گفت: «قطعه‌ساز Aftermarket معمولا ارتباط مستقیمی با خودروساز ندارد و نمی‌تواند الزامات فنی و استاندارد را از خودروساز بگیرد. در نتیجه معمولا طراحی‌ها براساس کپی‌برداری یا مهندسی معکوس انجام می‌شود؛ بنابراین چنین محصولاتی کاستی‌های کیفی و عملکردی دارند. این قطعه‌سازان در بهترین حالت براساس استاندارد ایزو ۹۰۰۱ که استاندارد مدیریت کیفیت و برای تمامی قطعات است، عمل می‌کنند. اما قطعه‌سازانی که در زنجیره تامین هستند، علاوه بر رعایت استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ملزم به انجام فرآیند‌های طراحی و ساخت براساس استاندارد IATF هستند. این قطعه‌سازان ملزم هستند تا تست‌های خاص خودروساز را نیز پاس کنند و پس از آن می‌توانند قطعه را به خودروساز تحویل دهند. سال‌ها است که مدل اقتصادی کروز متمرکز بر همکاری با خودروسازان بزرگ کشور است. تمامی کار‌های طراحی و تولید در کروز براساس نیاز خودروسازان انجام و قطعات تست می‌شود و همین نیز تفاوت قیمت را توضیح می‎دهد.»

بخشی از فرایند‌های داخلی‌ساز شرکت کروز از سوی مدیر ماشین‌سازی این شرکت توضیح داده شد. «اسدالله معینی» با بیان اینکه کروز تقریبا ظرفیت پشتیبانی از تمامی نیازمندی‌های خود به قالب و تعمیرات و نگهداری آنها را در داخل شرکت کروز ایجاد کرده و سرعت حل مشکلات در خطوط تولید را افزایش داده است، گفت: «ما در سال گذشته ۱۶۳ قالب ساختیم که ارزش آن ۲ میلیون و پانصد هزار دلار بوده است و در یک روند هفت ساله توانستیم تعداد قالب‌های ساخته شده در شرکت را به هفت برابر برسانیم.» براساس این توضیحات، کروز با ایجاد و سرمایه‌گذاری در بخش قالب‌سازی، هم از خطوط تولید خود به‌خوبی پشتیبانی می‌کند و هم ارزبری بخش تولید خود را کاهش دهد.

بخش دیگری از فرایند‌های داخلی‌سازی کروز توسط مدیر تجهیزات تست و اتوماسیون صنعتی کروز توضیح داده شد. «احمد فراهانی» با تشریح زمینه کاری این واحد در ساخت انواع ربات، پردازش تصویر و ساخت دستگاه‌ها و فیکسچر‌های تست و مانند آن، گفت: «در سال گذشته، ۳۳۳ پروژه توسط این واحد تحویل داده شده و منجر به بیش از ۷.۲ میلیون یورو کاهش ارزبری شده است.»

توضیحات مدیران این شرکت با «قصه مادر مهربان کروز» به پایان رسید. داستان شکل‌گیری واحد مادر توسط مدیر این واحد توضیح داده شد. «مریم ذبیحی طاری»، از اقدامات گسترده کروز در حوزه مسئولیت اجتماعی، مددکاری، درمان، رفاه، تغذیه پرسنل، ورزش و سلامت گفت.

در طول برگزاری این مراسم، ویدیو‌هایی از خطوط تولید، آزمایشگاه‌ها، انبارها، دستگاه‌های ساخت این شرکت، باشگاه‌های ورزشی کروز و همچنین سرگذشت مسن‌ترین همکار شرکت کروز به نمایش درآمد که مورد توجه حضار قرار گرفت.

گمرک همکاری بسیار ارزشمندی با بخش تولید دارد؛ تحریم‌ها همچنان مشکل‌سازند

در بخش دوم این برنامه، رویداد مدیران شرکت کروز پاسخگوی سوالات خبرنگاران در نشست خبری بودند. عطار در پاسخ به سوالی درباره رویکرد شرکت کروز در ارتباط با تحولات صنعت خودرو و حرکت به سمت برقی شدن خودروها، تاکید کرد کشور‌های پیشرو در صنعت خودرو‌های برقی مانند چین سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در زنجیره تامین این صنعت و به ویژه باطری‌های خودرو‌های برقی انجام داده‌اند و به همین دلیل در این مسیر پیش افتاده‌اند. با این حال شرکت کروز با تمرکز بر حوزه تحقیق و توسعه، به ویژه در زمینه خودرو‌های هیبریدی در تلاش است تا همگام با کشور‌های پیشرو در جهان حرکت کند.

شجاعی در پاسخ به سوالی در مورد چالش‌های برنامه‌ریزی و مشکلات ناشی از موج جدید تحریم‌ها تاکید کرد که تولید در ایران درگیر دو موج تحریمی بوده است؛ اما اثر موج سوم تحریمی هنوز به بخش تولید نرسیده است. شجاعی ضمن یادآوری و تاکید بر همکاری گمرک در یکسال گذشته تاکید کرد که ما با گمرک هیچ مشکلی نداریم. این سازمان برای ترخیص سریع کالاها، به ویژه پس از دوران جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از مشکلات را برطرف کرده است و با تلاش‌های خود، مانع‌زدایی‌های فراوانی را انجام داده است؛ اما در عین حال تحریم‌ها همچنان یک چالش جدی بر سر راه تولید در کشور است.

«بهروز حبیبی» عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی داخلی این شرکت، هم در پاسخ به سوالی در ارتباط با مشکلات صنعت خودروسازی و نقش دولت، تاکید کرد که قیمت‌گذاری دستوری مشکلی اساسی در این صنعت است و به نظر می‌رسد دولت هم به این نتیجه رسیده است که این مسیر کمکی به حل مشکلات نمی‌کند و باید از این سیاست فاصله گرفت.

رویداد گزارش سال ۱۴۰۳ کروز با نشست خبری به پایان رسید و نسخه مکتوب گزارش سال به مهمانان تقدیم شد. شما نیز می‌توانید نسخه آنلاین این گزارش را در لینک زیر بخوانید:

https://B2n.ir/ILnaNews

