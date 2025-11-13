خبرگزاری کار ایران
مسئولیت نظارت و توزیع نهاده‌های دامی به شرکت پشتیبانی امور دام واگذار شد

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: به منظور ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در فرآیند توزیع نهاده‌های دامی، از امروز مسئولیت نظارت و توزیع این نهاده‌ها در سراسر کشور به شرکت پشتیبانی امور دام واگذار شد.

به گزارش ایلنا، به نقل از  وزارت جهاد کشاورزی، پرویز جعفری اظهار کرد: از امروز با اجرایی شدن نظارت در روند توزیع نهاده‌های دامی در کشور، جلوی فعالیت دلالان و سوء‌استفاده‌های احتمالی گرفته می‌شود.

وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام با نظارت دقیق و استفاده از سامانه‌های هوشمند، تلاش خواهد کرد تا نهاده‌ها به‌صورت عادلانه و در زمان مناسب در اختیار دامداران قرار گیرد.

جعفری با اشاره به این که این اقدام موجب ثبات قیمت در بازار خواهد شد، خاطرنشان کرد: همچنین شائبه هایی که در زمینه فروش نهاده ها بالاتر از قیمت مصوب وجود داشت از بین خواهد رفت زیرا فقط یک محل برای فروش نهاده ها هست و آن هم  شرکت پشتیبانی امور دام خواهد بود و ما نیز نهاده ها را با قیمت مصوب خواهیم فروخت.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان این که نهاده های دامی به اندازه کافی وجود دارد، تصریح کرد: کالا به اندازه کافی وارد شده و در مبادی ورودی وجود دارد و یک مقدار مشکل تامین ارز وجود داشت که خوشبختانه با خبر خوبی که دیروز داده شد، این ارز به موقع قرار شده تامین شود و ما نیز امیدواریم که به موقع آن را تحویل تامین کنندگان بدهیم.

جعفری تاکید کرد: من این اطمینان را به تامین کنندگان می دهم که کسانی که کالای خود را سریع تر به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل دهند به ترتیب اولویت تحویل، برای دریافت ارز ترجیحی معرفی خواهند شد.

انتهای پیام/
