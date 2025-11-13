مدیرعامل برق منطقهای تهران:
امنیت سایبری یکی از دغدغههای اصلی صنعت برق است
مدیرعامل برق منطقهای تهران با بیان اینکه امنیت سایبری یکی از دغدغههای اصلی صنعت برق است، گفت: امنیت شبکه فقط در نرمافزار خلاصه نمیشود؛ آلودگی اینورترها یا شارژرها هم میتواند تهدیدی برای شبکه باشد؛ مطالعات دینامیکی ما باید همراستا با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر پیش برود.
به گزارش ایلنا، فرهاد شبیهی، مدیرعامل برق منطقهای تهران در حاشیه نمایشگاه بین المللی صنعت برق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استانهای تهران، قم و البرز حساسترین نقاط شبکه برق کشور هستند و تمرکز بار در این مناطق، ما را ملزم میکند که پروژههای توسعه و زیرساختی را با دقت، سرعت و نگاه دانشبنیان پیش ببریم.
وی افزود: هدف ما ایجاد ظرفیت قابل اتکا برای افق پنج تا ده سال آینده تهران است و حتی برنامهای جامع برای 20 سال آینده شبکه برق تهران طراحی شده است.
شبیهی با بیان اینکه "امنیت سایبری یکی از دغدغههای اصلی صنعت برق است"، گفت: امنیت شبکه فقط در نرمافزار خلاصه نمیشود؛ آلودگی اینورترها یا شارژرها هم میتواند تهدیدی برای شبکه باشد؛ مطالعات دینامیکی ما باید همراستا با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر پیش برود.
وی ادامه داد: مصرف برق مردم در ده سال گذشته دگرگون شده و این روند در دهه آینده نیز ادامه دارد؛ این تغییرات مبنای جدیدی برای طراحی و مدیریت شبکه ایجاد کرده است.
شبیهی با بیان اینکه "در محور جنوب از حوض سلطان قم تا منطقه الغدیر تهران حدود ۳۵۰ مگاوات ظرفیت جدید فعال شده و در شرق و غرب تهران نیز عملیات ساخت و تجهیز ایستگاه ۴۰۰ کیلوولت جوادآباد در حال پیشرفت است"، گفت: پروژه شهرک صنعتی شمسآباد یکی از طرحهای مهم است که این پروژه با ظرفیت هدف ۱۰۰ مگاوات بیش از ۶۰ درصد پیشرفت دارد و با مشارکت نیروهای داخلی و خارجی پیش میرود و جمعبندی آن را تا پایان سال انجام خواهیم داد.
وی افزود: در مرکز تهران چند نیروگاه کوچکمقیاس از درون سایتهای شرکت وارد مدار شده و برای نخستینبار عملیات اورهال توربینها را با تکیه بر توان داخلی انجام دادیم که موجب افزایش تولید و کارایی شد.
مدیرعامل برق منطقهای تهران خاطرنشان کرد: پیک مصرف امسال به حدود ۱۴ هزار مگاوات رسید و پیشبینی میکنیم سال آینده به ۱۴ هزار و ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاوات افزایش یابد؛ از این میزان، حدود ۸۹۰۰ مگاوات در تهران تولید میشود و ۴۰۰۰ مگاوات باقیمانده از طریق شبکه سراسری تأمین خواهد شد.
وی افزود: برای افزایش پایداری شبکه اقداماتی از جمله افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت خازنی را اجرا کردیم که به گفته کارشناسان در نوع خود کمنظیر است و در تثبیت ولتاژ و فرکانس شبکه تأثیر چشمگیری دارد.