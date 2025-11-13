خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تهران، میزبان نشست تخصصی بهینه‌سازی مصرف انرژی در فرآیند احیای مستقیم فولاد

تهران، میزبان نشست تخصصی بهینه‌سازی مصرف انرژی در فرآیند احیای مستقیم فولاد
کد خبر : 1713618
لینک کوتاه کپی شد.

نشست تخصصی «توسعه و نوسازی واحد‌های احیای مستقیم فولاد با محوریت بهینه‌سازی مصرف انرژی» روز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴ (۱۷ نوامبر ۲۰۲۵) در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا،  این نشست در قالب برنامه‌ای هدفمند برای توسعه، نوسازی و افزایش بهره‌وری انرژی در واحد‌های احیای مستقیم فولاد کشور برگزار خواهد شد. نخستین نشست از این مجموعه با همکاری شرکت اسپانیایی Kalfrisa S.A؛ و با تمرکز بر معرفی فناوری‌های نوین بازیافت حرارت (Recuperator) و روش‌های کاهش مصرف گاز طبیعی برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، فناوری‌های جدید بازیافت حرارت که در فرآیند احیای مستقیم به روش MIDREX نقش مهمی دارند، توانایی کاهش مصرف گاز طبیعی در واحد‌های فولادی تا ۴۰ درصد را دارند. ریکوپراتور‌های پیشرفته شرکت Kalfrisa با طراحی نوآورانه خود، ضمن افزایش حدود ۱۵ درصدی راندمان حرارتی نسبت به نمونه‌های متداول، عمر مفید تجهیزات را به‌واسطه استفاده از باندل‌تیوب‌های آلیاژی و سیستم‌های نگه‌داری پیشگیرانه تا ۵۰ درصد افزایش می‌دهند.

به گفته برگزارکنندگان، همکاری راهبردی میان MMTE و Kalfrisa زمینه‌ساز انتقال دانش فنی، بومی‌سازی ساخت اجزای کلیدی و توانمندسازی سازندگان ایرانی در حوزه تجهیزات بازیافت حرارت خواهد بود.

این رویداد با حضور مدیران ارشد صنعت فولاد، کارشناسان فرآیند احیا و مدیران شرکت Kalfrisa برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه، توسعه همکاری‌های فناورانه و دستیابی به اهداف کلان ملی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه پایدار صنعت فولاد کشور فراهم می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ