تهران، میزبان نشست تخصصی بهینهسازی مصرف انرژی در فرآیند احیای مستقیم فولاد
نشست تخصصی «توسعه و نوسازی واحدهای احیای مستقیم فولاد با محوریت بهینهسازی مصرف انرژی» روز دوشنبه ۲۶ آبانماه ۱۴۰۴ (۱۷ نوامبر ۲۰۲۵) در تهران برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، این نشست در قالب برنامهای هدفمند برای توسعه، نوسازی و افزایش بهرهوری انرژی در واحدهای احیای مستقیم فولاد کشور برگزار خواهد شد. نخستین نشست از این مجموعه با همکاری شرکت اسپانیایی Kalfrisa S.A؛ و با تمرکز بر معرفی فناوریهای نوین بازیافت حرارت (Recuperator) و روشهای کاهش مصرف گاز طبیعی برگزار میشود.
بر اساس این گزارش، فناوریهای جدید بازیافت حرارت که در فرآیند احیای مستقیم به روش MIDREX نقش مهمی دارند، توانایی کاهش مصرف گاز طبیعی در واحدهای فولادی تا ۴۰ درصد را دارند. ریکوپراتورهای پیشرفته شرکت Kalfrisa با طراحی نوآورانه خود، ضمن افزایش حدود ۱۵ درصدی راندمان حرارتی نسبت به نمونههای متداول، عمر مفید تجهیزات را بهواسطه استفاده از باندلتیوبهای آلیاژی و سیستمهای نگهداری پیشگیرانه تا ۵۰ درصد افزایش میدهند.
به گفته برگزارکنندگان، همکاری راهبردی میان MMTE و Kalfrisa زمینهساز انتقال دانش فنی، بومیسازی ساخت اجزای کلیدی و توانمندسازی سازندگان ایرانی در حوزه تجهیزات بازیافت حرارت خواهد بود.
این رویداد با حضور مدیران ارشد صنعت فولاد، کارشناسان فرآیند احیا و مدیران شرکت Kalfrisa برگزار میشود و فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه، توسعه همکاریهای فناورانه و دستیابی به اهداف کلان ملی در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه پایدار صنعت فولاد کشور فراهم میکند.