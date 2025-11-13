خبرگزاری کار ایران
توسعه همکاری‌های هوانوردی ایران و تاجیکستان با امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک

کد خبر : 1713536
در دومین روز از سفر حسین پورفرزانه معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران به تاجیکستان، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان‌های هواپیمایی کشوری ایران و تاجیکستان به امضا رسید.

به گزارش ایلنا؛ این تفاهم‌نامه با هدف گسترش همکاری‌های فنی، آموزشی و عملیاتی بین دو کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های تعمیر و نگهداری هواپیما، خدمات فرودگاهی، خدمات ناوبری هوایی، آموزش‌های تخصصی و تبادل تجربیات کارشناسی منعقد شد.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، مقرر شد موضوعات مورد علاقه در قالب کارگروههای تخصصی مشترک پیگیری و اجرایی گردد. 

دیدار رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با سفیر ایران در تاجیکستان

در ادامه این سفر، حسین پورفرزانه معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و هیأت همراه با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه، با علیرضا حقیقیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ضمن تشریح برنامه‌ها و ظرفیت‌های ایران برای همکاری با تاجیکستان، بر آمادگی کامل کشورمان جهت گسترش تعاملات فنی، آموزشی و عملیاتی تأکید کرد.

 سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نیز در این نشست با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو کشور، بر نقش مؤثر صنعت حمل‌ونقل هوایی در توسعه روابط اقتصادی، تجاری و گردشگری میان ایران و تاجیکستان تأکید نمود.

نشست مشترک با شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان

در آخرین برنامه امروز از حضور در تاجیکستان، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران با مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت‌های هواپیمایی فعال در تاجیکستان از جمله تاجیک‌اِیر (شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان)، شاهین‌اِیر و سامان ایر دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، مدیران شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعلی فعالیت خود، دیدگاه‌ها و نیازهای فنی و عملیاتی‌شان را در حوزه‌های تعمیر و نگهداری، توسعه شبکه پروازی، تأمین قطعات، لیزینگ و خدمات هندلینگ مطرح کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی نیز با تشریح توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ایران در بخش‌های مختلف صنعت هوانوردی، راهکارهای اجرایی برای پاسخ‌گویی به نیازهای مطرح‌شده را ارائه کرد و بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک دو کشور در توسعه پروازهای دوجانبه و ترانزیتی تأکید کرد.

در این جلسه مقرر شد مدیران شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان در آینده نزدیک به ایران سفر کنند و از نزدیک با توانمندی‌ها و زیرساخت‌های صنعت هوانوردی کشورمان در زمینه‌های فنی، عملیاتی و آموزشی آشنا شوند.

 

