به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، حمید بورد در نهمین گردهمایی رؤسای اچ‌اس‌ئی این شرکت با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای نقشه راه اچ‌اس‌ئی گفت: ترسیم این نقشه نشان می‌دهد ما به‌خوبی بر چالش‌ها، کمبودها و راه‌حل‌های موجود اشراف داریم و جای امیدواری است که مدیران و همکاران حوزه اچ‌اس‌ئی از دانش و توانمندی کافی برخوردارند.

وی با اشاره به سابقه طولانی اچ‌اس‌ئی در صنعت نفت افزود: این حوزه باید به بخشی از فرهنگ سازمانی شرکت ملی نفت تبدیل شود. اکنون با تدوین نقشه راه و مشخص شدن مسیر حرکت، روند فعالیت‌ها شتاب بیشتری خواهد گرفت. با توجه به پروژه‌های بزرگ در دست اجرا، نقش و اهمیت اچ‌اس‌ئی در آینده بیش‌ازپیش پررنگ می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: با توجه به فرسودگی تجهیزات صنعت نفت در بخش‌های دریایی و خشکی، افزون بر برنامه‌های بازسازی و نوسازی که مستلزم منابع مالی و زمان قابل‌توجه است، باید از راهکارهای میان‌بر برای ارتقای سطح ایمنی بهره گرفت.

تعامل و مذاکره با سازمان‌های محیط‌زیستی برای رفع مشکلات

بورد به موضوع محیط‌ زیست به‌عنوان یکی از حوزه‌های چالش‌برانگیز اشاره کرد و گفت: همواره در تعامل و مذاکره با سازمان‌های محیط‌زیستی برای رفع مشکلات موجود هستیم. در همین زمینه با امضای قراردادهای جدید برای جمع‌آوری گازهای مشعل، تلاش کرده‌ایم سرعت جمع‌آوری این گازها را افزایش دهیم.

به گفته وی، حجم گازهای در حال جمع‌آوری در دولت چهاردهم اقدامی کم‌نظیر است که افزون بر منافع اقتصادی، به کاهش چالش‌های زیست‌محیطی نیز منجر می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، آشنایی کارکنان اچ‌اس‌ئی با فرآیندهای عملیاتی را از الزامات این حوزه دانست و تأکید کرد: آموزش‌های کاربردی باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. در زمینه تأمین تجهیزات ایمنی نیز هیچ محدودیتی از سوی شرکت ملی نفت وجود ندارد و کمبودها به‌سرعت جبران می‌شود.

بورد افزود: در حوزه نیروی انسانی نیز می‌توان با همکاری دانشگاه صنعت نفت و بهره‌گیری از فارغ‌التحصیلان این دانشگاه و برگزاری دوره‌های تخصصی اچ‌اس‌ئی، بخشی از چالش‌های موجود را برطرف کرد.

وی در پایان با اشاره به آمادگی پدافند غیرعامل این شرکت در طول جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: شرکت ملی نفت با موفقیت و سربلندی از این آزمون عبور کرد و مورد تقدیر رئیس‌جمهور قرار گرفت، با این حال نباید هیچ‌گاه از رعایت الزامات پدافند غیرعامل غافل شویم.

