کاهش ۵ دلاری قیمت نفت ایران

به گزارش ایلنا به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تولید نفت ۱۲ کشور عضو این سازمان بر اساس تازه‌ترین گزارش (ماه نوامبر)، در ماه اکتبر (مهر - آبان)، درمجموع ۲۸ میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه در روز بوده که نسبت به ماه سپتامبر (شهریور - مهر)، ۳۳ هزار بشکه در روز افزایش داشته است.

تولید نفت ایران در ماه اکتبر، روزانه ۶۶ هزار بشکه کاهش یافته و به ۳ میلیون و ۲۰۹ هزار بشکه در روز رسیده است. میانگین تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۴ برابر با ۳ میلیون و ۲۵۷ هزار بشکه در روز و در سال ۲۰۲۳ برابر با ۲ میلیون و ۸۸۴ هزار بشکه در روز بوده است.

عربستان با تولید روزانه ۱۰ میلیون و ۳ هزار بشکه و عراق با تولید روزانه ۴ میلیون و ۹۸ هزار بشکه تولیدکنندگان بزرگ اوپک در ماه اکتبر ۲۰۲۵ هستند.

اعضای اوپک‌پلاس هم در ماه اکتبر ۱۴ میلیون و ۵۶۴ هزار بشکه در روز تولید کرده‌اند که نسبت به تولید ۱۴ میلیون و ۶۷۰ هزار بشکه‌ای در ماه سپتامبر، ۱۰۶ هزار بشکه کاهش داشته است. در این بین، قزاقستان با ۱۵۵ هزار بشکه در روز بیشترین کاهش را در ماه اکتبر تجربه کرده است.

درمجموع تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک‌ و متحدانش در ماه اکتبر به ۴۳ میلیون و ۲۴ هزار بشکه رسید که نسبت به ماه سپتامبر (۴۳ میلیون و ۹۷ هزار بشکه) ۷۳ هزار بشکه‌ کاهش داشته است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه اوپک، قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر، ۵ دلار و ۷ سنت کاهش یافته است. قیمت نفت خام سنگین ایران در ماه اکتبر ۲۰۲۵، ۶۴ دلار و ۷۴ سنت ثبت شد، در حالی‌ که این رقم در ماه سپتامبر، ۶۹ دلار و ۸۱ سنت برای هر بشکه بود. میانگین قیمت نفت‌ خام سنگین ایران در سال ۲۰۲۴، ۸۱ دلار و ۳ سنت بوده است. قیمت سبد نفتی اوپک هم در ماه اکتبر به ۶۵ دلار و ۲۰ سنت برای هر بشکه رسید که این مقدار، ۵ دلار و ۱۹ سنت کمتر از ماه سپتامبر ۲۰۲۵ است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه دبیرخانه اوپک (نوامبر)، تقاضای جهانی نفت خام برای سال ۲۰۲۵ با یک میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه افزایش روزانه همراه خواهد بود. مجموع تقاضای نفت جهان برای سال ۲۰۲۵، ۱۰۵ میلیون و ۱۴۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده است.

