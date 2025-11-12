عدم فروپاشی سراسری شبکه برق؛ طی ۲۲ سال گذشته

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، اردشیر مذکوری در نشست خبری نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر با بیان اینکه بعد از فروپاشی بخشی از شبکه سراسری برق در سال ۱۳۸۰ رخ داد؛ در سال ۱۳۸۳ تشکیل شرکت تخصصی جهت اداره شبکه را در دستور کار قرار دادیم، اظهار داشت: طی ۲۲ سال گذشته فروپاشی در شبکه سراسری نداشتیم و پایداری محقق شده و این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته و حتی خاورمیانه این اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به آغاز ناترازی از سال ۹۷ افزود: باتوجه به این موضوع پیچیدگی اداره شبکه زیاد شده است.

مدیر عامل شبکه برق کشور با اشاره به ناترازی و عدم توازن در تولید و مصرف گفت: هر قدر ناترازی بیشتر می شود اهمیت حفظ شبکه نیز بیشتر می شود.

وی رمزارزها را مولفه جدید در حوزه مصرف عنوان کرد.

مذکوری با بیان اینکه باید تحارت برق را توسعه و تسهیل کنیم، تاکید کرد: ریشه ناترازی برق ناترازی اقتصادی است بنابراین باید فضای کسب و کار را توسعه دهیم و‌ در این رابطه باید مشارکت تمام بازیگران را داشته باشیم بعبارت دیگر برای تامین برق مطمئن باید دولت، بخش خصوصی و‌جامعه مدنی کنار هم باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه در مهرماه سهم معاملات خارج از بازار به ۵۰ درصد رسید، گفت: برنامه داریم این رقم تا پایان برنامه هفتم به ۶۰ درصد برسد.

وی یادآور شد: هرقدر استحکام و هماهنگی بیشتری با بورس انرژی داشته باشیم شرایط کسب و کار و رقابت پذیری بهبود خواهد یافت.

مذکوری بالاترین میزان مصرف برق را در ۷ مرداد تابستان سال جاری و به میزان ۷۷۴۹۷ مگاوات ذکر کرد.

وی تاکید کرد: اگرچه امسال دچار محدودیت بودیم و چالش جنگ ۱۲ روزه را داشتیم اما سعی کردیم چراغ خانه ای خاموش نشود.

مذکوری در ادامه گفت: زمستان پیش رو با توجه به تجربه سال گذشته برنامه ریزی مناسبی انجام شده و شرایط مخازن خوب ارزیابی می‌شود و پر شدگی ۹۴ درصد را داریم.

مدیر عامل شبکه برق کشور گفت: درصورت تداوم همکاری در تحویل به موقع سوخت به نیروگاه‌ها، پیش‌بینی می‌شود مشکلی در تامین برق در زمستان امسال ایجاد نشود.

مذکوری خاطرنشان ‌کرد: این شرکت در راستای راهبری برق کشور حدود ۳۵ هزار کیلومتر زیرساخت فیبرنوری را اداره می کند که دومین رده بندی بعد از مخابرات به شمار می رود که در حکمرانی داده‌ها کمک کننده است. در حوزه مبادلات برون مرزی نیز با همه کشورهایی که مرز خاکی داریم تبادل داریم.

وی ادامه داد: ناترازی و عدم توازن بین تولید و مصرف، از دیگر محدودیت‌ها بود که وظیفه داشتیم تعادل را برقرار کنیم. طبیعتاً اگر مصرف، برنامه‌ریزی شده باشد، قابلیت مدیریت و پیش‌بینی‌پذیری شبکه برق بیشتر می‌شود.

انتهای پیام/