دختران افتخارآفرین فوتسال ایران با همراهی بانک صادرات ایران رهسپار مسابقات جهانی شدند
تیم ملی فوتسال بانوان کشور با همراهی و پشتیبانی بانک صادرات ایران و با هدف حضور پرقدرت در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ فیلیپین بدرقه شد. این بانک در ادامه ایفای نقش مؤثر خود در حوزه مسئولیتهای اجتماعی، بار دیگر در کنار قهرمانان ملی و ورزشکاران پرتلاش ایران قرار گرفت.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، مراسم بدرقه تیم ملی فوتسال بانوان کشور برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ فیلیپین با حضور رضا صدیق مشاور عالی و قائممقام اسبق مدیرعامل و محمد کیایی مدیرامور شعب مناطق تهران و استان البرز بانک صادرات ایران، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، فریده شجاعی نایبرئیس بانوان فدراسیون، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان و جمعی از مدیران فدراسیون فوتبال و شهرداری تهران در برج میلاد تهران برگزار شد.
در این مراسم، رضا صدیق با اشاره به سابقه درخشان بانک صادرات ایران در حمایت از ورزش و عمل به مسئولیتهای اجتماعی گفت: حمایت از ورزش قهرمانی یکی از مهمترین اولویتهای بانک صادرات ایران است و این بانک با افتخار در کنار دختران ورزشکار و پرتلاش کشورمان ایستاده است. برای تیم ملی فوتسال بانوان در مسیر قهرمانی جهان آرزوی موفقیت داریم.
وی با یادآوری اقدامات گسترده بانک در حمایت از مردم مناطق مختلف کشور طی حوادث طبیعی افزود: بانک صادرات ایران همواره در انجام مسئولیتهای اجتماعی پیشگام بوده است. پس از زلزله سرپل ذهاب، بیش از ۲۵۰ واحد مسکونی در روستاهای دورافتاده کرمانشاه احداث شد و در جریان سیل استان لرستان نیز در کمتر از شش ماه، ۲۳ واحد آموزشی بهطور کامل بازسازی گردید تا دانشآموزان به کلاسهای درس بازگردند.
او همچنین با اشاره به تداوم نهضت مدرسهسازی بانک صادرات ایران اظهار کرد: ستاد خیرین مدرسهساز بانک تاکنون بیش از ۵۰ مدرسه را در سراسر کشور با نام شهدای بانک صادرات ایران ساخته است. افزون بر این، اقدامات حمایتی بانک در زمینههای بهداشتی، درمانی و تأمین آب آشامیدنی سالم برای روستاهای محروم نیز گسترش یافته است.
صدیق در ادامه گفت: در سالهای اخیر نگاه ویژه بانک صادرات ایران در حوزه مسئولیتهای اجتماعی به سمت حمایت از قهرمانان ورزشی کشور معطوف شده است. حمایت از تیم ملی وزنهبرداری که منجر به قهرمانی جهان شد و پشتیبانی از تیم ملی کشتی از جمله افتخارات بانک در این عرصه است.
وی در پایان تأکید کرد: امروز نیز بانک صادرات ایران با افتخار از تیم ملی فوتسال بانوان کشور حمایت میکند و امیدوار است دختران شایسته ایران با عملکرد درخشان خود، نام میهن و ورزش بانوان ایرانی را در رقابتهای جهانی فوتسال ۲۰۲۵ سربلند سازند.