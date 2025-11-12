٣٠٠ هزار واحد نهضت ملی مسکن در صف اتصال شبکه بانکی/ ۴٠ درصد مصرف انرژی در ساختمان است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حبیب طاهرخانی، در جمع خبرنگاران در حاشیه نمایشگاه اینوکس در پاسخ به سوال ایلنا درباره امضای تفاهم‌نامه مدیریت انرژی در ساختمان و تاثیر مقررات ساخت و ساز در صرفه جویی انرژی اظهار داشت: تفاهم‌نامه‌ای که گروه مالی بانک مسکن منعقد شد مربوط به پایلوت اجرایی شدن مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان بوده است که موضوع آن مدیریت انرژی در ساختمان‌ها بوده و قاعدتاً برای اینکه الگوهای مناسبی را ترویج کنیم، باید مجموعه ساختمانی معتبری را وارد کار می‌کردیم تمام مقررات و ضوابط را بتواند به اجرا برساند.

وی ادامه داد: می دانیم که ۴٠ درصد مصرف انرژی در بخش ساختمان است و هر نوع کاهش و مدیریت مصرف می‌تواند به کاهش ناترازی‌ انرژی کمک کند و هدف نهایی مبحث ١٩ ساختمان این است که صرفه جوی انرژی را در ساختمان‌ها نهادینه کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره استفاده انرژی نو گفت: در چارچوب توافقات و تفاهم‌نامه وزارت نیرو و سازمان بهینه سازی مصرف انرژی منعقد شده، مشوق‌هایی تعریف شده برای اقداماتی که بخشی از انرژی خود را از تجدید پذیرها و انرژی خورشیدی تامین می‌کند.

طاهرخانی درباره شهرهایی که با مشکل آب مواجه هستند، اظهار داشت: یکی از موضوعات دیگر هم منابع آبی است که جزو سیاست‌گذاری‌های کلان است. مصرف آب در تمام حوزه‌ها از جمله کشاورزی و صنعت و ساختمان بهینه نیست و موضوعاتی مانند بازچرخانی آب در مقیاس محلات شهری موضوعاتی است که پیگیر آن هستیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: باید با خود را بامحدودیت آبی به روز و مصرف را مدیریت کنیم. اگر بتوانیم در میان مدت مصرف را مدیریت کنیم می‌توانیم برخی از مشکلات را مدیریت کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه چه تعداد از واحد‌های پروژه‌ نهضت ملی مسکن هنوز به شبکه بانکی متصل نشده ، اظهار داشت :در مجموع حدود ٨۵٠ هزار واحد طرح ملی مسکن در اجرا قرار دارد که در طول یک سال گذشته١۴٠ هزار واحد به شبکه بانکی متصل شده‌است.

طاهرخانی افزود: حدود۵٠٧ هزار واحد به سیستم بانکی متصل شده و ٣٠٠ هزار واحد دیگر باید به شبکه بانکی متصل شوند.

در ادامه تفاهم نامه های مدیریت انرژی در ساختمان و توسعه و ترویج فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، بین گروه سرمایه گذاری مسکن به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس و دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی منعقد شد.

