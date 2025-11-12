۴ هزار مگاوات ناترازی برق در پایتخت/احداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در تهران؛ تا پایان سال

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرهاد شبیهی در نشست خبری نمایشگاه بین المللی صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر اظهار داشت: صنعت برق همیشه در نظر داشته بخش غیردولتی فعال باشد و بر همین اساس امسال نمایشگاه با مخاطب بیشتری مواجه شده و تعداد شرکت کنندگان نیز موید این موضوع است.

وی با اشاره به توجه صنعت برق به شرکت‌های دانش بنیان گفت: دیروز ۴ تفاهمنامه ساخت بار اول به امضا رسید. ما در تبادل تفاهمنامه‌ها علاوه بر ارائه محصولات بار اول سعی کردیم به شرکت‌های دانش بنیان توجه کنیم.

وی با اشاره به اینکه در محدوده تهران ۲۰ هزار مگاوات تفاهم‌نامه احداث نیروگاه تجدیدپذیر داریم، افزود: تا پایان سال ۱۰۰۰ مگاوات به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران در ادامه گفت: تهران به‌عنوان حساس‌ترین شبکه برق کشور با بیش از ۴۵ درصد تمرکز بار ملی و ۵۰ هزار مگاولت‌آمپر ظرفیت نصب‌شده امسال با اجرای ۹۰ پروژه بزرگ توسعه‌ای و همکاری گسترده شرکت‌های دانش‌بنیان مسیر پایداری و نوسازی را ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به تغییرات گسترده صنعت برق در دو دهه آینده گفت: تنوع تولید در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش ذخیره‌سازها و ورود بازیگران جدید، چالش‌هایی را در مدیریت شبکه ایجاد خواهد کرد که باید از هم‌اکنون برای آنها برنامه‌ریزی کنیم.

شبیهی افزود: یکی از محورهای مهم در آینده صنعت برق، ارتقای امنیت سایبری است که در کنار توسعه شبکه‌های هوشمند، نقش اساسی در جلوگیری از آسیب‌های احتمالی دارد. وزارت نیرو حرکت قابل توجهی را در این زمینه آغاز کرده و ما نیز در تهران در حال همسوسازی شبکه با استانداردهای جدید هستیم.

وی در ادامه گفت: تهران بزرگ‌ترین و حساس‌ترین شبکه برق کشور است؛ چراکه بیش از ۴۵ درصد بار ملی در این منطقه متمرکز است. ظرفیت نصب‌شده شبکه برق تهران حدود ۵۰ هزار مگاولت‌آمپر است و سال گذشته ۳۰۰۰ مگاولت‌آمپر به ظرفیت آن افزوده شد.

شبیهی افزود: امسال نیز برنامه افزایش ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ مگاولت‌آمپری در دست اجراست تا زیرساخت لازم برای توزیع پایدار برق در پایتخت فراهم شود. هدف ما تولید برق نیست بلکه آماده‌سازی بستر انتقال و توزیع پایدار است.

وی با اشاره به اقدامات مهم صورت‌گرفته در نقاط مختلف پایتخت گفت: پروژه‌های توسعه‌ای در ورامین، قرچک، غرب تهران، فرودگاه پیام و مرز البرز با تهران در حال اجراست. در جنوب تهران نیز با بهره‌برداری از نیروگاه‌های جدید، حدود ۱۰۰ مگاوات ظرفیت به مدار افزوده شد.

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران با بیان اینکه ناترازی شبکه برق پایتخت حدود ۴۰۰۰ مگاوات است، تصریح کرد: امسال با افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت خازنی شبکه، توانستیم پایداری را بدون افزایش محسوس تولید حفظ کنیم. این اقدام در صد سال گذشته صنعت برق بی‌سابقه بوده است.

وی گفت: شاخص‌های پایداری شبکه از جمله فرکانس و ولتاژ در وضعیت مطلوب قرار دارد و هیچ‌گونه قطعی عمده‌ای ناشی از ضعف انتقال گزارش نشده است

شبیهی با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: برای نخستین بار، اصلاح قطب‌های کمکی توربین‌ها با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان از شاهرود انجام شد که منجر به افزایش ۵۰۰ مگاوات ساعت ظرفیت تولید و ارتقای ۱۰۰ مگاواتی توان نیروگاه شد. این پروژه بدون اتکا به منابع خارجی اجرا شد و موفقیت‌آمیز بود.

وی درباره آمادگی شبکه در شرایط بحرانی گفت: در طول ۱۲ روز جنگ اخیر، شبکه برق تهران در ۲۶ نقطه دچار آسیب شد، اما تیم‌های واکنش سریع در کمتر از یک ساعت شبکه را به حالت پایدار بازگرداندند. حتی در حادثه اصابت راکت به شمال تهران و زندان اوین، هیچ شهروندی قطعی برق محسوس را تجربه نکرد.

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران افزود: تیم‌های عملیات و تعمیرات به‌صورت شبانه‌روزی آماده هستند و تمرین‌های پدافندی و فنی برای سناریوهای مختلف انجام می‌شود تا پایداری شبکه در هر شرایطی حفظ شود.

شبیهی با اشاره به برنامه نوسازی و تأمین منابع مالی گفت: حجم پروژه‌های در حال اجرای برق منطقه‌ای تهران معادل کل پروژه‌های برق سایر استان‌هاست. سال گذشته بیش از ۹۰ پروژه بزرگ در پایتخت اجرا شد و امسال نیز ۱۴ پروژه جدید تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: در حوزه منابع مالی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و داخلی، جذب منابع جدید در حال انجام است تا نوسازی تأسیسات فرسوده شبکه تسریع شود.

