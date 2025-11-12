خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

احداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در تهران؛ تا پایان سال

احداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در تهران؛ تا پایان سال
کد خبر : 1713227
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران گفت: در محدوده تهران ۲۰ هزار مگاوات تفاهم‌نامه احداث نیروگاه تجدیدپذیر داریم و تا پایان سال ۱۰۰۰ مگاوات به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرهاد شبیهی در نشست خبری نمایشگاه بین المللی صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر اظهار داشت: صنعت برق همیشه در نظر داشته بخش غیردولتی فعال باشد و بر همین اساس امسال نمایشگاه با مخاطب بیشتری مواجه شده و تعداد شرکت کنندگان نیز موید این موضوع است.

وی با اشاره به توجه صنعت برق به شرکت‌های دانش بنیان گفت: دیروز ۴ تفاهمنامه ساخت بار اول به امضا رسید. ما در تبادل تفاهمنامه‌ها علاوه بر ارائه محصولات بار اول سعی کردیم به شرکت‌های دانش بنیان توجه کنیم.

وی با اشاره به اینکه در محدوده تهران ۲۰ هزار مگاوات تفاهم‌نامه احداث نیروگاه تجدیدپذیر داریم، افزود: تا پایان سال ۱۰۰۰ مگاوات به بهره برداری خواهد رسید.

خبر در حال تکمیل می باشد...
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ