احداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در تهران؛ تا پایان سال

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرهاد شبیهی در نشست خبری نمایشگاه بین المللی صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر اظهار داشت: صنعت برق همیشه در نظر داشته بخش غیردولتی فعال باشد و بر همین اساس امسال نمایشگاه با مخاطب بیشتری مواجه شده و تعداد شرکت کنندگان نیز موید این موضوع است.

وی با اشاره به توجه صنعت برق به شرکت‌های دانش بنیان گفت: دیروز ۴ تفاهمنامه ساخت بار اول به امضا رسید. ما در تبادل تفاهمنامه‌ها علاوه بر ارائه محصولات بار اول سعی کردیم به شرکت‌های دانش بنیان توجه کنیم.

وی با اشاره به اینکه در محدوده تهران ۲۰ هزار مگاوات تفاهم‌نامه احداث نیروگاه تجدیدپذیر داریم، افزود: تا پایان سال ۱۰۰۰ مگاوات به بهره برداری خواهد رسید.

