چالش تامین مالی سد راه تسریع در توسعه تجدیدپذیرها / سرمایه گذاران می توانند ۱۰ درصد برق تولیدی را صادر کنند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محسن طرزطلب در نشست خبری نمایشگاه بین المللی صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر ظرفیت منصوبه انرژی های تجدیدپذیر را تا ۵ آبان ۲۷۰۰ مگاوات اعلام و اظهار داشت: ابتدای دولت میزان ظرفیت ۱۲۲۵ مگاوات بوده است.

وی افزود: تلاش می کنیم در تمام ۳۱ استان نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنیم.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه تا اوایل آذر ۴۰۰ مگاوات به طرفیت تجدیدپذیرها اضافه خواهد شد و به رقم ۳۱۰۰ مگاوات می‌رسد، گفت: تا پایان آذر به ظرفیت ۴ هزار مگاوات می رسیم.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان زمستان ۷ هزار مگاوات تحویل خواهیم داد.

طرزطلب تامین مالی را از جمله چالش های اجرای پروژه های تجدیدپذیر عنوان کرد و گفت: اگر مشکل منابع جدید و ورود تحهیزات خریداری شده به کشور از سوی صندوق توسعه برطرف شود، روند کاری توسعه در این بخش تسهیل و تسریع خواهد شد.

وی با بیان اینکه در ۵۹۷ ساختگاه در کشور نیروگاه تجدیدپذیر اجرا خواهد شد، تاکید کرد: اگر تامین مالی صورت گیرد به رقم ۵۲۰۰ مگاوات خواهیم رسید.

رییس ساتبا رقم اعتبار مورد نیاز را ۲۰۰ میلیون دلار اعلام کرد.

وی گفت: در صورت رفع چالش‌های مالی و واردات تجهیزات، پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان زمستان ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۵۲۰۰ مگاوات برسد.

وی افزود: پروژه‌های بزرگ‌مقیاس در فروردین و اردیبهشت وارد مدار خواهند شد که لازمه آن تامین منابع مالی و رفع مشکلات فرآیندی میان ساتبا و صندوق توسعه است و در این صورت این ظرفیت می‌تواند زودتر، یعنی تا بهمن‌ماه، محقق شود و مجموع ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور را تا پایان سال به ۷ هزار مگاوات برساند.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه برنامه‌ریزی شده تا تابستان سال آینده ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور به ۱۱ هزار مگاوات افزایش یابد، گفت: با وجود این تلاش‌ها، ناترازی انرژی در کشور همچنان باقی خواهد ماند؛ امیدواریم با افزایش بارش‌ها و ورود نیروگاه‌های برق‌آبی به مدار، بتوانیم این ناترازی را جبران کنیم.

طرزطلب در خصوص برنامه‌های حوزه بهره‌وری انرژی گفت: در حوزه بهره‌وری مصرف برق، قصد داریم ۶۴۰ مگاوات صرفه‌جویی از محل کاهش مصرف در کولرها و روشنایی محقق کنیم؛ علاقه‌مندی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: همه باید به صرفه‌جویی در مصرف انرژی تشویق شوند؛ چرا که این تنها راهی است که می‌توانیم در تابستان سال آینده شاهد کاهش خاموشی‌ها و رفع ناترازی باشیم.

رئیس ساتبا با بیان اینکه در حال حاضر کل تجهیزاتی که می‌توانیم به بخش خصوصی واگذار کنیم برای احداث حدود دو هزار مگاوات نیروگاه است، گفت: در حالی که برای احداث حدود هشت هزار مگاوات تقاضا وجود دارد؛ از این رو باید فرآیندها و بروکراسی‌های موجود میان ساتبا و صندوق توسعه هرچه سریع‌تر مرتفع شود تا روند اجرای پروژه‌ها تسریع یابد.

وی افزود: متقاضیان بسیاری در صف هستند که انتظار دارند تجهیزات مورد نیاز در اختیارشان قرار گیرد و لازم است با پیگیری‌های مستمر شاهد حل مشکلات اداری و تسریع در تحویل تجهیزات باشیم.

طرزطلب با بیان اینکه نیروگاه‌های خورشیدی پراکنده از نظر اقتصادی به‌صرفه هستند، گفت: این نیروگاه‌ها هزینه بسیار پایینی دارند، زیرا هزینه اتصالات آن‌ها اندک است و از نظر پدافند غیرعامل نیز مزیت قابل‌توجهی دارند.

وی افزود: اگر تجهیزات مورد نیاز تأمین شود و منابع مالی در دسترس باشد، می‌توان با سرعت بالا، در بازه ۳۰ تا ۴۵ روز، یک نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس را احداث و وارد مدار کرد. این پروژه‌ها از نظر اجرایی پیچیدگی بالایی ندارند و می‌توانند با سرعت به بهره‌برداری برسند.

رئیس ساتبا خاطرنشان کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، قیمت فروش برق در بورس انرژی که بدون دخالت دولت تعیین می‌شود، به‌طور میانگین ۶۶۰۰ تومان بوده است؛ در نیمه دوم سال پیش‌بینی می‌شود این عدد به دلیل کاهش تقاضا کمتر شود.

معاون وزیر نیرو تأکید کرد: وزارت نیرو و دولت باید در حوزه شبکه انتقال و خطوط پست برق سرمایه‌گذاری کنند، چراکه در این بخش در سراسر کشور با ضعف و چالش‌های جدی مواجه هستیم.

طرزطلب در پاسخ به ایلنا در خصوص صادرات برق حاصل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: هر سرمایه‌گذاری که نیروگاه تجدیدپذیر احداث کند، می‌تواند تا ۱۰ درصد از ظرفیت اسمی نیروگاه خود را به کمک خطوط انتقال وزارت نیرو صادر کند.

وی افزود: این خطوط انتقال به‌صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت، هرچند هزینه صادرات با قیمت برق در بورس سبز انرژی تقریباً برابری می‌کند؛ از این رو، سرمایه‌گذاران می‌توانند برق خود را یا در داخل کشور به فروش برسانند یا صادر کنند.

رئیس ساتبا با اشاره به توسعه نیروگاه‌های بادی گفت: ضریب تولید نیروگاه‌های بادی حدود ۵۱ درصد است و ظرفیت منصوبه این نیروگاه‌ها در کشور به ۳۷۱ مگاوات رسیده است؛ با تلاش‌های در حال انجام، پیش‌بینی می‌شود این عدد در سال آینده به ۲.۵ برابر افزایش یابد.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در این بخش نیازمند هزینه اولیه بالاتر و زمان اجرای طولانی‌تر است، گفت: در شش ماه گذشته، سرمایه‌گذاران داخلی با شرکت‌های داخلی و خارجی قراردادهایی برای اجرای طرح‌های بادی منعقد کرده‌اند تا روند توسعه این پروژه‌ها سرعت گیرد.

وی افزود: در حال حاضر بیش از یک‌هزار و ۱۷۵ مگاوات طرح بادی در کشور در حال اجرا است و این سازمان با جدیت از توسعه این بخش حمایت می‌کند.

انتهای پیام/