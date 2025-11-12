چالش تامین مالی سدراه تسریع در توسعه تجدیدپذیرها / ۲۰۰ میلیون دلار نیاز داریم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، محسن طرزطلب در نشست خبری نمایشگاه بین المللی صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر ظرفیت منصوبه انرژی های تجدیدپذیر را تا ۵ آبان ۲۷۰۰ مگاوات اعلام و اظهار داشت: ابتدای دولت میزان ظرفیت ۱۲۲۵ مگاوات بوده است.

وی افزود: تلاش می کنیم در تمام ۳۱ استان نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنیم.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه تا اوایل آذر ۴۰۰ مگاوات به طرفیت تجدیدپذیرها اضافه خواهد شد و به رقم ۳۱۰۰ مگاوات می‌رسد، گفت: تا پایان آذر به ظرفیت ۴ هزار مگاوات می رسیم.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان زمستان ۷ هزار مگاوات تحویل خواهیم داد.

طرزطلب تامین مالی را از جمله چالش های اجرای پروژه های تجدیدپذیر عنوان کرد و گفت: اگر مشکل منابع جدید و ورود تحهیزات خریداری شده به کشور از سوی صندوق توسعه برطرف شود، روند کاری توسعه در این بخش تسهیل و تسریع خواهد شد.

وی با بیان اینکه در ۵۹۷ ساختگاه در کشور نیروگاه تجدیدپذیر اجرا خواهد شد، تاکید کرد: اگر تامین مالی صورت گیرد به رقم ۵۲۰۰ مگاوات خواهیم رسید.

رییس ساتبا رقم اعتبار مورد نیاز را ۲۰۰ میلیون دلار اعلام کرد.

خبر در حال تکمیل می باشد...