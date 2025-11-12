گامی به سوی عدالت اقتصادی و توسعه پایدار روستاها؛
امضای تفاهم نامه همکاری بانک کشاورزی و ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ منظومه روستایی
در راستای تحقق اهداف کلان توسعه پایدار، فقرزدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی روستاهای کشور، تفاهمنامه همکاری میان بانک کشاورزی و ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ منظومه روستایی به امضاء رسید.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این تفاهمنامه با هدف همکاری و مشارکت در پیشرفت و آبادانی مناطق روستایی کمتر برخوردار و با تمرکز بر حمایت از ایجاد و توسعه کسبوکارهای روستایی، اشتغالزایی، ارتقای زیرساختها، بهبود شاخصهای فرهنگی، آموزشی و سلامت، روز سه شنبه 20 آبان طی نشستی با حضورطرفین منعقد شد.
بر اساس این گزارش، در آیین امضای این تفاهمنامه، علی آقامحمدی رئیس ستاد آبادانی و پیشرفت ۴۰۴۰ منظومه روستایی، با تأکید بر نگاه نو به توسعه روستایی گفت: ۱۳۵۴۰ روستای کمتر برخوردار کشور بر مبنای شاخصهای جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی در قالب ۴۰۴۰ منظومه روستایی سازماندهی شدهاند؛ هدف ما حرکت از برنامهریزیهای جزیرهای به سمت توسعه منظومهای است تا از طریق تجمیع منابع و ظرفیتها، فقرزدایی و افزایش تابآوری اقتصادی روستاییان محقق شود.
وی ضمن قدردانی از بانک کشاورزی، تاکید کرد: بسیار امیدواریم که این تفاهمنامه بستری برای توسعه پایدار روستایی، تقویت تولید داخلی و کارآفرینی، گسترش انرژیهای تجدیدپذیر، بهداشت و آموزش، توسعه کشتهای سودآور مانند گیاهان دارویی و بهرهگیری از ظرفیت روش های نوین تامین مالی و فینتکها در راه فعلیت بخشیدن به پتانسیل های بالای روستاهای کشورمان فراهم کند.
در ادامه، وهب متقینیا مدیرعامل بانک کشاورزی، با اشاره به نقش ۶۰ درصدی این بانک در تأمین مالی بخش کشاورزی اظهار داشت: تجربه جهانی نشان داده است که توسعه پایدار از مسیر تأمین مالی خرد و تقویت زنجیرههای تولید میگذرد؛ لذا بانک کشاورزی از دیرباز در کنار تامین مالی و حمایت از پروژههای بزرگ تولیدی، توانمندسازی روستاییان از طریق تسهیلات خرد، بانکداری پیوندی و حمایت از صندوقهای زنان روستایی و حرکت به سمت الگوهای نوین تأمین مالی را در دستور کار داشته و اهتمام ویژه ای به بهبود معیشت خانوارهای روستایی و عشایری داشته است.
وی تصریح کرد: نگرش نسبت به جایگاه بانک در فرایند های اقتصادی بایستی تغییر کند؛ تأمین مالی زنجیرهای، روشهای اهرمی و تعهدی و تبدیل بانک به رکن ضامن در زنجیرههای تولید بایستی مدنظر قرار گیرد.
متقی نیا با تاکید بر ظرفیت بالای بخش کشاورزی و تولیدات روستایی در توسعه اقتصادی کشور، خاطر نشان کرد: این تفاهمنامه، گامی مهم برای همافزایی ظرفیتهای ستاد و بانک در مسیر آبادانی و رفاه پایدار روستاهای کشور است.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، بانک کشاورزی متعهد شد با بهرهگیری از ظرفیتها و زیرساختهای تخصصی خود در حوزه تأمین مالی بخش کشاورزی، امکان پرداخت تسهیلات تلفیقی و غیرتلفیقی، ارائه خدمات بانکی و مالی متنوع، تأمین مالی زنجیره تولید از طریق سامانههای پالیز و گرینپی، توسعه بانکداری دیجیتال و ارائه خدمات آموزشی و تسهیلگری را برای جامعه هدف فراهم سازد. همچنین بانک در چارچوب ضوابط خود از ایجاد صندوقهای خرد محلی، توانمندسازی تسهیلگران و توسعه ابزارهای نوین مالی در روستاها حمایت خواهد کرد.
شایان ذکر است، این همکاری مشترک می تواند نقطهعطفی در مسیر تحقق عدالت اقتصادی، کاهش فقر و افزایش درآمد پایدار در مناطق روستایی کشور باشد.