نماینده مجلس:
بانک کشاورزی کلیدیترین نهاد برای تحقق چشمانداز ملی امنیت غذایی است
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک کشاورزی کلیدیترین نهاد برای تحقق چشمانداز ملی امنیت غذایی و مسیر دستیابی به دستاوردهای ارزشمند و پایدار در این حوزه است، گفت: حمایت دولت از این بانک، به طور مستقیم منجر به تحقق اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی برای تابآوری زنجیره تأمین غذا در کشور خواهد شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، سلمان اسحاقی با بیان این مطلب اظهار کرد: این بانک با اتکا به دو سرمایه ارزشمند خود یعنی جامعه کشاورزان و نیروی انسانی متخصص، میتواند نقش بیبدیلی در ثبات اقتصادی و دسترسی پایدار به غذای کافی و سالم ایفا کند.
وی همچنین بر ضرورت حمایت همهجانبه بانک کشاورزی از تولیدکنندگان تأکید و خاطرنشان کرد: اگر این بانک در ریل اصلی خود با قدرت به سوی مقصد حرکت کند، فعالان زنجیرههای کشاورزی به خوبی از حمایتهای مالی مورد نیاز خود بهرهمند خواهند شد که در نهایت به تحکیم پایههای امنیت غذایی کشور منجر میشود.
نماینده مردم شهرستانهای قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی افزود: دستیابی به این هدف بزرگ، پیامدهای مثبت اقتصادی مانند کنترل تورم و مهار افزایش قیمتها در حوزه غذا به دنبال خواهد داشت.
اسحاقی ادامه داد: گرچه حوزههایی مانند صنعت، معدن و تجارت از اهمیت بالایی برخوردارند، اما باید توجه داشت که پیشنیاز توسعه کشور، توجه ویژه به بخش کشاورزی است.