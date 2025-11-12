خرید خودرو مزدا ۲۰۲۵ با حساب وکالتی در بانک صادرات ایران
شرایط خرید آسان مزدا هیبرید ۲۰۲۵ وارداتی با حساب وکالتی بانک صادرات ایران از روز ۲۱ آبانماه فراهم شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، مشتریان این بانک میتوانند از روز چهارشنبه ۲۱ آبانماه تا پایان روز دوشنبه ۲۶ آبانماه با مراجعه سامانه وکالتی به نشانی اینترنتی https://Vekalati.bsi.ir و یا ورود به اپلیکیشن «سپینو» به صورت غیرحضوری، با رعایت حداقل مانده ۵ میلیارد ریال، حساب خود را برای طرح عرضه جدید خودروهای وارداتی وکالتی کرده و از طریق سامانه: https://autonovin.ir برای خرید خودرو سواری مزدا هیبرید ۲۰۲۵ ثبتنام کنند.
در طرح مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی، متقاضیان میتوانند ۲۴ ساعت پس از وکالتی کردن حساب خود در بانک صادرات ایران، از طریق سامانه اتونوین نسبت به تکمیل ثبتنام اقدام کنند. موعد تحویل این خودرو ۱۲۰ روز پس از واریز پیش پرداخت، اعلام شده است.
تمامی اطلاعرسانی به مشتریان از طریق اطلاعیههای درجشده در وبسایت رسمی شرکت آفتابخودرو انجام خواهد شد.