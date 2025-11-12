خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خرید خودرو مزدا ۲۰۲۵ با حساب وکالتی در بانک صادرات ایران

خرید خودرو مزدا ۲۰۲۵ با حساب وکالتی در بانک صادرات ایران
کد خبر : 1713021
لینک کوتاه کپی شد.

​شرایط خرید آسان مزدا هیبرید ۲۰۲۵ وارداتی با حساب وکالتی بانک صادرات ایران از روز ۲۱ آبان‌ماه فراهم شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، مشتریان این بانک می‌توانند از روز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه تا پایان روز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه با مراجعه سامانه وکالتی به نشانی اینترنتی https://Vekalati.bsi.ir  و یا ورود به اپلیکیشن «سپینو» به صورت غیرحضوری، با رعایت حداقل مانده ۵ میلیارد ریال، حساب خود را برای طرح عرضه جدید خودروهای وارداتی وکالتی کرده و از طریق سامانه: https://autonovin.ir برای خرید خودرو سواری مزدا هیبرید ۲۰۲۵ ثبت‌نام کنند. 

در طرح مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی، متقاضیان می‌توانند ۲۴ ساعت پس از وکالتی کردن حساب خود در بانک صادرات ایران، از طریق سامانه اتونوین نسبت به تکمیل ثبت‌نام اقدام کنند. موعد تحویل این خودرو ۱۲۰ روز پس از واریز پیش پرداخت، اعلام شده است.

تمامی اطلاع‌رسانی به مشتریان از طریق اطلاعیه‌های درج‌شده در وب‌سایت رسمی شرکت آفتاب‌خودرو انجام خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ