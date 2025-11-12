خبرگزاری کار ایران
در مراسم افتتاح سرپرستی ایلنا در آستارا عنوان شد:

ایلنا کمک حال اقتصاد، مردم و مسئولان است

در مراسم افتتاح سرپرستی خبرگزاری ایلنا در بندر آستارا علی درمانی، فرماندار آستارا در این مراسم از حضور این خبرگزاری در این شهر ابراز خرسندی کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در مراسم افتتاح سرپرستی خبرگزاری ایلنا در بندر آستارا علی درمانی، فرماندار آستارا در این مراسم ضمن ابراز خرسندی از حضور این خبرگزاری در این شهر عنوان کرد: آستارا یکی از شهرستان‌های استراتژیک کشور محسوب می‌شود، از این جهت اطلاع‌رسانی در خصوص فعالیت‌های دولت در این بندر و شهرستان باید به موقع و صحیح باشد، از این جهت، افتتاح سرپرستی ایلنا در آستارا اتفاق مبارکی است. 

 درمانی در ادامه از  تکمیل خط ریلی این شهرستان   با همکاری و قول مساعد شرکت راه آهن تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: آستارا با وجود سه مرز زمینی، دریائی  و ریلی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و حضور  مکرر وزراء، مسئولین و حتی رییس جمهوری  به این شهرستان نشان از این اهمیت دارد.

رسانه ها کمک حال مسئولان هستند

همچنین در این مراسم، نادر انصاریان، مدیرکل گمرک آستارا، نیز ضمن تبریک  افتتاح سرپرستی ایلنا در آستارا گفت:حضور رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های رسمی مانند؛ خبرگزاری ایلنا کمک قابل‌توجهی به اقتصاد و مردم و همچنین مسئولان این بندر است.

وی با ارائه آماری از فعالیت گمرک آستارا تاکید کرد:  طی هفت ماه سال ۱۴۰۴ صادرات غیرنفتی اداره کل گمرک آستارا از نظر وزنی ۳۸ درصد و از نظر ارزشی ۲۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

 انصاری اضافه کرد: گمرک آستارا از مرز زمینی و ریلی در مدت هفت ماه ابتدای سال جاری  بیش از ۵۱۷ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۳۲۲ میلیون دلار کالا صادر داشته است.  

گفتنی است؛ روز گذشته دفتر سرپرستی  خبرگزاری ایلنا در آستارا با حضور وحید ودودی، عضو شورای شهر، نادر  انصاریان، مدیرکل گمرک و علی درمانی، فرماندار آستارا افتتاح شد.

