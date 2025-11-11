خبرگزاری کار ایران
وزیر نیرو:

استفاده از مازوت تابع مصرف است/ ۳.۳ میلیارد متر مکعب ذخیره سوخت داریم

وزیر نیرو گفت: در حال حاضر، وضعیت ذخیره سوخت ما مناسب است، ۳.۳ میلیارد متر مکعب ذخیره سوخت مایع داریم که به طور مرتب شارژ می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس علی آبادی در حاشیه نمایشگاه صنعت برق و تجدیدپذیر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما تلاش می کنیم از مسیر ذخیره‌سازی  وضعیتی را بوجود بیاوریم که  شب‌ها هم از ظرفیت تجدیدپذیرها استفاده کنیم.

وزیر نیرو گفت: ارتباط گسترده ای بین تولیدکنندگان ایرانی صنعت برق و خارج از کشور وجود دارد.

وی درباره تامین سوخت نیروگاهی تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت ذخیره سوخت ما مناسب است، ۳.۳ میلیارد متر مکعب ذخیره سوخت مایع داریم و به طور مرتب شارژ می شود.

علی آبادی گفت: امسال نسبت با سال‌های قبل وضعیت سوخت بهتر است، اما دلیل نمی شود که مصرف بی رویه داشته باشیم. به خاطر اثرات جهانی مصرف سوخت از مردم تقاضا داریم انرژی را درست مصرف کنیم که به توسعه جی دی پی کشور کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت ما به لحاظ انرژی خوب است. انرژی های تجدیدپذیر کمک کرده تا وضعیت مطلوبی داشته باشیم.

علی آبادی گفت: مصرف مازوت تابع مصرف است و استفاده از سوخت مایع در اولویت آخر است، چون سوخت مایع گران است و اساسا ترجیح می دهیم در اولویت آخر از این سوخت استفاده کنیم.

خبر در حال تکمیل می باشد...
