نصرتی در مراسم «واگذاری ۱۰۰۰ دستگاه کامیونت کمپرسی زامیاد مطرح کرد:

کاهش تعداد ناوگان اتوبوس‌ شهری از ۲۳ هزار به ۱۲ هزار دستگاه

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها، در مراسم آغاز تولید اتوبوس و توزیع هزار دستگاه کامیونت در شرکت زامیاد گفت: بهبودهایی که در خودروی کمپرسی و استانداردهای جدید آن صورت گرفته، مستقیماً در کیفیت خدمات‌رسانی در شهرها و روستاهای کشور دیده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در مراسم «واگذاری ۱۰۰۰ دستگاه کامیونت کمپرسی زامیاد ضمن قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس و مدیران صنعت خودرو اظهار کرد: همکاری مشترک سازمان شهرداری‌ها با شرکت زامیاد در حوزه تأمین کامیونت‌های کمپرسی و ارتقای محصول، اقدامی ارزشمند است که می‌تواند در کوچک‌ترین مقیاس‌های شهری و روستایی تأثیرگذار باشد.

او افزود: بهبودهایی که در خودروی کمپرسی و استانداردهای جدید آن صورت گرفته، مستقیماً در کیفیت خدمات‌رسانی در شهرها و روستاهای کشور دیده خواهد شد.

فرسودگی  ناوگان حمل و نقل شهری

نصرتی با اشاره به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور گفت: بر اساس افق طرح سال ۱۴۰۰ باید ۳۰ هزار اتوبوس در کشور فعال می‌بود، اما در آن زمان تنها ۲۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه داشتیم و امروز این عدد به حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه رسیده است. فرسودگی و خروج ناوگان باعث شده فاصله ما با اهداف طرح بسیار زیاد شود.

رئیس سازمان شهرداری‌ها با اشاره به کلان‌شهرها تصریح کرد: در تهران روزانه حدود ۹۲ هزار خودرو از سه دروازه اصلی وارد شهر می‌شود. از سه و نیم میلیون سفر روزانه، ۷۴ درصد با خودروی شخصی انجام می‌شود و تنها ۱۳ درصد اتوبوس، ۷ درصد تاکسی و ۶ درصد مترو است. این اعداد با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد.

او تأکید کرد: کشور هزینه زیادی برای سوخت خودروهای شخصی می‌پردازد، در حالی که همین منابع می‌تواند صرف توسعه اتوبوس و مترو شود و مشکل آلودگی هوا نیز کاهش یابد.

لزوم ایجاد مطالبه اجتماعی برای توسعه اتوبوس، تاکسی برقی و ناوگان ایمن

نصرتی افزود: اصحاب رسانه باید کمک کنند انتظار اجتماعی در این زمینه ایجاد شود، در کوتاه‌مدت ناچار به واردات اتوبوس و تاکسی هستیم، اما در میان‌مدت باید تولید داخل رونق بگیرد.

او با اشاره به تولید روزانه یک دستگاه اتوبوس در زامیاد گفت: این میزان تولید در برابر نیاز کشور بسیار ناچیز است و باید جهش جدی در همه شرکت‌های تولیدکننده ایجاد شود.

معاون وزیر کشور اظهار کرد: توسعه ناوگان عمومی نیازمند همراهی دولت، حمایت‌های مجلس و مشارکت بخش خصوصی است. بخش خصوصی باید با ارائه تضامین و تسهیلات مناسب تقویت شود تا خرید و واردات تسهیل گردد.

او در پایان گفت: این مراسم از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست توزیع هزار دستگاه کامیونت برای خدمات‌رسانی در شهرها و روستاها و دوم آغاز تولید اتوبوس در زامیاد. این دو اقدام می‌تواند بخشی از کمبودهای جدی کشور در حوزه حمل‌ونقل عمومی را جبران کند.

