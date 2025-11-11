خبرگزاری کار ایران
تشکیل پرونده‌ برای متخلفان بازار نهاده‌های دامی

کد خبر : 1712534
معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: پرونده‌های متعددی برای افراد متخلف در بازار نهاده های دامی تشکیل شده و در حال پیگیری است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدابراهیم حسن‌نژاد امروز سه شنبه در سومین نشست امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی اظهار کرد: میزان عرضه روزانه نهاده ها با وجود توزیع محموله های جدید، تنها نیمی از نیاز واحدهای دام و طیور را تامین می کند.

وی افزود: این کمبود عرضه، دامداران را در مضیقه قرار داده است.

حسن نژاد گفت: طبیعی است که در بازار عرضه و تقاضا، وقتی عرضه کم است، قیمت در بازار سیاه افزایش پیدا می‌کند.

حسن نژاد به پدیده دریافت ارقام نامتعارف از سوی برخی بازرگانان نیز بار دیگر اشاره کرد و اذعان داشت: در مورد ذرت و سویا، برخی بازرگانان،شرافتمندانه عمل می کنند و این نهاده ها را با قیمت مصوب سامانه بازارگاه به دست تولیدکنندگان می رسانند، اما برخی از تجار قیمت مصوب را رعایت نمی‌کنند و علاوه بر قیمت رسمی در سامانه بازارگاه مجددا به شکل غیررسمی از دامداران ارقام بالاتری مطالبه می‌کنند.

وی تاکید کرد: معاونت توسعه بازرگانی پیگیری جدی روی این موضوع داشته‌اند و پرونده‌های متعددی برای افراد متخلف تشکیل شده و در حال پیگیری است.

