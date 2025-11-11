خبرگزاری کار ایران
جوکار در آیین «واگذاری ۱۰۰۰ دستگاه کامیونت کمپرسی "زامیاد" عنوان کرد:

تقویت خودروسازان داخلی، راه نجات ناوگان حمل‌ونقل کشور است

کد خبر : 1712506
رئیس امور شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم حمایت از تولید ملی در حوزه خودروهای تجاری، گفت: واردات اتوبوس می‌تواند راهکاری موقتی باشد، اما توسعه شرکت‌هایی مانند زامیاد و تجهیز آن‌ها به خطوط تولید جدید، اثرگذاری واقعی در روستاها و شهرهای کوچک کشور دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شرکت "زامیاد" صبح روز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ میزبان آیین «واگذاری ۱۰۰۰ دستگاه کامیونت کمپرسی "زامیاد" به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» بود، این رویداد همزمان با آغاز به کار خط تولید اتوبوس شهری جدید زامیاد (اروند) برگزار شد. 

این برنامه با حضور مدیران ارشد صنعت خودرو و جمعی از مسئولان کشوری در محل شرکت زامیاد برگزار شد و طی آن، مشخص شد بخشی از محصولات جدید این شرکت به‌طور رسمی وارد چرخه ناوگان مدیریت شهری می‌شود.

محمدصالح جوکار، رئیس امور شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در این مراسم اظهار کرد: خودروی نیسان سال‌هاست که نقش مهمی در حمل‌ونقل شهری و روستایی دارد و خوشبختانه امروز با ارتقاهای جدید شاهد افزایش ایمنی، آسایش رانندگی و حذف بخش عمده‌ای از مشکلات گذشته هستیم.

او با اشاره به اضافه شدن فناوری‌های ایمنی و استانداردهای جدید افزود: این تغییرات، گامی مؤثر در بهبود کیفیت خدمات در شهرها و روستاهای کشور است.

لزوم تقویت شرکت‌های داخلی به‌جای وابستگی به واردات

جوکار با  اشاره به قراردادهای گذشته برای واردات اتوبوس از شرکت "فوتون" گفت: هرچند واردات اتوبوس اقدام موقتی و قابل قبول بود، اما تقویت شرکت‌های داخلی و تولیدکنندگان خودمان بدون شک به نفع کشور است و در حقیقت حمایت از تولید ملی محسوب می‌شود.

او با قدردانی از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اظهار کرد: امروز هزار دستگاه کامیونت شاید برای یک شرکت بزرگ عدد بالایی نباشد، اما وقتی همین خودرو در یک روستا یا شهر کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد، اثرگذاری واقعی آن مشخص می‌شود. در روستاهایی با سه هزار تا ده هزار نفر جمعیت، ارزش خدمات چنین خودروهایی کاملاً دیده می‌شود.

وی افزود: هدف اصلی ما این است که در دورترین نقاط کشور نیز خدمات استاندارد و مطلوب ارائه شود و صرفاً تهران یا کلان‌شهرها مدنظر نباشند.

امیدواری نسبت به تخصیص اعتبارات بیشتر برای نوسازی ناوگان

رئیس امور شوراها افزود: در بودجه سنواتی باید اعتبارات کافی برای حمایت از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در نظر گرفته شود. سهم واقعی شهرها و روستاها باید محقق شود تا بتوانند در حوزه حمل‌ونقل به استانداردهای لازم دست یابند.

جوکار در پایان بیان کرد: امیدواریم این مسیر همچنان ادامه داشته باشد و شهرداری‌ها بتوانند قراردادهای بیشتری با زامیاد منعقد کنند؛ چه در حوزه کامیونت و چه در زمینه اتوبوس شهری. این اقدامات گام‌های بزرگی است  که باید تداوم یابد.

