دبیر شورای عالی مناطق آزاد:
حباب بازار سرمایه ایران فقط ۵ درصد است/ رونمایی از سند دیجیتال تا پایان آبان ماه
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: سند تحول مناطق آزاد در دست اجرا است اما تغییر سیاستها به سمت اقتصاد دیجیتال است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد در همایش افتتاحیه نمایشگاه کیش اینوکس با اشاره به شاخصهای اقتصادی کشور اظهار داشت: امروز میزان بدهی کشورها نسبت به سال ۲۰۰۵ بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرده است این میزان بدهی شامل بدهی خارجی، بدهی شرکتها و بدهی خانوارها است که بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی دنیاست. البته مهمتر از ورودی سرمایهگذاری بحث خالص گردش سرمایه است که در بسیاری از کشورها از جمله چین، ترکیه، کانادا منفی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه به غیر از ورود سرمایه، جلوگیری از خروج سرمایه مهمتر است، ادامه داد: باید جلوی خروج سرمایه از کشور را بگیریم و اجازه ندهیم سرمایهگذاران، سرمایه خود را از کشور خارج کنند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه در حال حاضر آمریکا بالاترین خالص گردش سرمایه را در اختیار دارد، گفت: در واقع کشورهایی موفق بودهاند که سرمایه گذاری خارجی را با بازار سرمایه پیوند زدهاند. حال اینکه ایران یکی از بهترین بازارهای سرمایه دنیا را دارد و حباب آن ۵ درصد است.
مسرور با تاکید بر اینکه باید سیاستهای پولی و ارزی اصلاح شود، افزود: در حال حاضر تفاوت نرخ ارز مبادله و بازار آزاد بسیار بالا است و دولت براس کاهش آن برنامههایی را در دستور کار دارد .
وی با تاکید بر اینکه به دنبال باز مهندسی مناطق آزاد و تغییر نسل هستیم، اظهار داشت: مناطق آزاد پل ارتباط بازارهای ملی با بازارهای جهانی محسوب میشوند و ما هم به دنبال ایجاد واحدهای اقتصادی ارزآور هستیم و راه اندازی بورس بینالمللی در مناطق آزاد را در دستور کار جدی قرار دادهایم.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه پایان ماه جاری سند دیجیتالی رونمایی میشود، گفت: سند تحول مناطق آزاد در دست اجرا است اما تغییر سیاستها به سمت اقتصاد دیجیتال است.