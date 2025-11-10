فراخوان ۸۸مین حراج سکه طلا با امکان خرید ۵ قطعه‌

به گزارش ایلنا، هشتاد و هشتمین حراج سکه طلای بهار آزادی ضرب سال ۱۳۸۶ روز چهارشنبه ۲۱ آبان برگزار می‌شود. مهلت واریز وجه شرکت در این حراج تنها تا ساعت ۲۳ روز ۲۰ آبان تعیین شده است و هر متقاضی حداکثر مجاز به خرید پنج قطعه سکه خواهد بود.

تاریخ حراج: چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴

مهلت واریز وجه: سه‌شنبه ۲۰ آبان، از ساعت ۸:۰۰ تا ۲۳:۰۰

ویژگی‌های حراج:

• عرضه سکه‌های طلای بهار آزادی (تمام، نیم و ربع) ضرب سال ۱۳۸۶

• سقف خرید: ۵ قطعه سکه برای هر متقاضی

• امکان شرکت کلیه اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال

نحوه ثبت‌نام:

از طریق سامانه مرکز مبادله ایران به نشانی:

market.ice.ir

توجه:

• واریز وجه تنها از طریق حساب‌های بانکی معمول مجاز است.

• سقف مجاز خرید برای هر کد ملی در ۳۶۵ روز گذشته: ۲۰ قطعه سکه.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت مرکز مبادله ایران مراجعه کنید:

www.ice.

