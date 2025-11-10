خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راه‌اندازی ۸ جایگاه جدید سی‌ان‌جی در سراسر کشور

راه‌اندازی ۸ جایگاه جدید سی‌ان‌جی در سراسر کشور
کد خبر : 1711943
لینک کوتاه کپی شد.

هشت جایگاه جدید سی‌ان‌جی با هدف توسعه سوخت پاک و افزایش سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت با مجموعه سرمایه‌گذاری ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال به‌صورت همزمان در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، هشت جایگاه جدید سی‌ان‌جی به‌منظور توسعه سوخت پاک و افزایش سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت کشور، با ظرفیت مجموع ۱۱ هزار و ۲۸۰ مترمکعب بر ساعت،  به‌صورت همزمان در نقاط مختلف کشور با مجموعه سرمایه‌گذاری ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال از سوی دولت و با مشارکت بخش خصوصی راه‌اندازی شدند.

این جایگاه‌های جدید به‌منظور خدمات‌رسانی به مالکان خودروهای گازسوز به‌صورت تک‌منظوره و دومنظوره در شهرستان‌های ورامین، تالش، زیوه و شهرهای زاهدان، اصفهان، زابل و تبریز راه‌اندازی می‌شوند، همچنین در برخی از این شهرستان‌ها، تاکنون هیچ جایگاه سی‌ان‌جی به‌صورت فعال وجود نداشته است و برای نخستین بار این اقدام انجام می‌شود.

تعداد جایگاه‌های عرضه سی‌ان‌جی در استان سیستان و بلوچستان در دولت چهاردهم از سه باب به ۹ باب جایگاه افزایش یافته و تا پایان امسال، چهار جایگاه جدید دیگر نیز به این استان اضافه می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ