در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
هشدار نسبت به کمبود مرغ به دلیل کمبود نهادههای دامی
مدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی دامداران ایران گفت: نبود نهادههای دامی با قیمت دولتی در سامانه بازارگاه باعث کاهش جوجهریزی و کاهش تولید دام و طیور شده است که اثرات سوء آن در چند وقت دیگر مشخص خواهد شد.
مجتبی عالی، مدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی دامداران ایران در گفتوگو با ایلنا در مورد عملکرد سامانه بازارگاه در توزیع نهادههای دامی، گفت: سامانه بازارگاه در حال حاضر تبدیل به «دلال خانه» و «دزد بازار» شده است، به طوری که فروش نهادههای دامی در این سامانه تنها با دریافت زیر میزی از دامداران و مرغداران تحویل آنها میشود.
نهاده های دامی با قیمت دولتی در بازارگاه نیست
مدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی دامداران ایران با بیان اینکه بازارگاه به جای سامانه توزیع نهادههای دامی، بستر خوبی برای دلالان شده است، گفت: اگر وارد سایت بازارگاه شوید یک شرکت هم نیست که با نرخ دولتی، سویا، جو و ذرت بفروشد.
عالی ادامه داد: بعد مسئولان وزارت جهاد کشاورزی میگویند نهادههای دامی آوردهایم، با چه قیمتی؟. نهادههای دامی با قیمت گران در سامانه بازارگاه فراوان است. دلالان، نهادههای دامی را در این سامانه با دریافت زیرمیزی به مرغداران و دامداران میفروشند.
کاهش جوجهریزی در مرغداریها به دلیل کمبود نهادههای دامی
مدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی دامداران ایران گفت: به جای اینکه نهادههای دامی و طیور با قیمت مناسب و دولتی به دست مرغداران و دامداران برسد تا در تولید اختلالی به وجود نیاید، نهادهها با دو برابر قیمت به دست آنها میرسد.
عالی ادامه داد: گرانی نهادهها موجب شده تا جوجهریزی و تولید دام در شرایطی که در دامداریها با بیماری تب برفکی دست و پنجه نرم میکنیم، کاهش یابد و این موضوع موجب کمبود مرغ و گرانی گوشت سفید و قرمز در چند وقت آینده خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به کمبود نهادههای دامی و بستر سودجویی که در چند وقت اخیر به دلیل کمبود نهادههای دامی فراهم شده، سودجویان هر کاری که میتوانستند در بازارگاه انجام بدهند، کردند.
فساد و گرانی در بازار گوشت
مدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی دامداران ایران گفت: واردکننده ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را میگیرد و با آن نهادههای دامی وارد میکند. این نهادهها با سود بسیار زیاد به تولیدکننده فروخته میشود.
عالی افزود: وقتی واردات نهادهها محدود و توزیع آن در سامانه بازارگاه به بیش از پنج هزار عامل سپرده میشود، نتیجهای جز رانت، فساد و گرانی در بازار گوشت نخواهد داشت. از مبدا تا بازارگاه، رد پای رانت مشهود است.