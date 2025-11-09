خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
جزئیات فروش ۳ محصول سایپا از امروز

مرحله جدید پیش‌فروش محصولات شرکت سایپا از امروز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه آغاز شد.

به گزارش ایلنا، شرکت سایپا مرحله جدید پیش‌فروش محصولات خود را از ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه از طریق سامانه فروش اینترنتی به نشانی saipa.iranecar.com آغاز کرد.

در این طرح، خودرو اطلس G مجهز به سامانه SBR در قالب سه طرح عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه می‌شود و موعد تحویل آن تیر و مرداد سال آینده است.

همچنین، خودرو ساینا GX-L دوگانه‌سوز با سیستم SBR ویژه متقاضیان عادی (از محل ظرفیت طرح جوانی جمعیت) با موعد تحویل مرداد و شهریور سال آینده در این طرح قابل ثبت‌نام است.

علاوه بر این، خودرو کوییک GX-L مجهز به ترمز ESC و سیستم SBR نیز ویژه متقاضیان عادی (از محل ظرفیت طرح جوانی جمعیت) با موعد تحویل تیر و مرداد سال آینده عرضه می‌شود.

