معاون وزیر کشاورزی:
اعداد مطرح شده درباره حجم هدررفت آب در بخش کشاورزی نادرست است
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با نادرست خواندن اعداد و ارقام مطرح شده درباره حجم هدررفت آب در بخش کشاورزی، تصریح کرد: سهم واقعی بخش کشاورزی از آب مصرفی کشور بیش از ۵۰ درصد نیست.
به گزارش ایلنا، مجید آنجفی با بیان اینکه اظهاراتی مانند مصرف ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی همانند بسیاری از باورهای اشتباه در سطح جامعه، بی اساس و بدون پشتوانه علمی و منطقی است، اظهار داشت: بخش کشاورزی در حالی مصرف کننده ۹۰ درصد آب معرفی میشود که مستندات و آمار مستدلی برای استخراج این رقم در دست نیست و اغلب بر مبنای حدس و گمان و تخمینهای کلی بیان میشود.
وی افزود: این درحالی است که با تکیه بر رسمیترین و واقعیترین ارقام در دسترس میتوان رقم صحیحتر و نزدیک به واقعیتی را درباره میزان آب مصرفی بخش کشاورزی به دست آورد.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: امسال قرار بود ۷۷ میلیارد متر مکعب آب به بخش کشاورزی اختصاص یابد، اما در عمل فقط ۵۱ میلیارد متر مکعب آب در اختیار کشاورزان قرار گرفت که بیش از ۲۰ میلیارد متر مکعب کمتر از رقم اختصاص یافته بود.
آنجفی گفت: با همین مقدار آب، یعنی با حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب آب، کشاورزان ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تن محصول تولید کردهاند که تقریبا با میانگین دهههای اخیر متناسب است و این بدان معنی است که سهم بخش کشاورزی ۵۰ میلیارد متر مکعب است.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی و به ویژه وقتی ۲۰ میلیارد مترمکعب آب از سهم بخش کشاورزی کاسته میشود، دیگر منطقی نیست که افت سفرههای آب، فرونشست زمین و سایر مشکلات رخ داده به کشاورزی مرتبط شود.
معاون وزارت جهاد کشاورزی افزود: مبنای محاسباتی که این عدد ۹۰ درصد را مطرح میکند، عمدتاً مبتنی بر دادههای چاههای پیزومتری یا منابع آماری غیرمعتبر است و هیچگاه این عدد بهطور رسمی تعیین تکلیف نشده و قابل اتکا نیست.
وی افزود: از سوی دیگر وقتی متولی آب کشور پاسخ روشنی برای تعیین تکلیف ۵۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز ندارد، یا اضافهبرداشت از چاههای مجاز را کنترل نکرده، نمیتوان به این آمار اعتماد کرد. طبق قانون، باید کنتور حجمی نصب میشد که هنوز اجرا نشده است.