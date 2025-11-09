خبرگزاری کار ایران
مدیریت منابع آب باید به حوضه‌های آبریز مستقل واگذار شود
رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ گفت: واحد مستقل مدیریت منابع آب در کشور حوضه‌های آبریز درجه ۲ هستند. این حوضه‌ها از نظر شرایط آبی و هیدرولوژیکی کاملاً متفاوت و مستقل از یکدیگر هستند و تقریباً منابع آبی آن‌ها ارتباطی با یکدیگر ندارد. در کشور ۳۰ حوضه آبریز درجه ۲ وجود دارد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، فراز رابعی، رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ، به تشریح وضعیت ساختار مدیریت منابع آب در کشور پرداخت و اظهار داشت: واحد مستقل مدیریت منابع آب در کشور حوضه‌های آبریز درجه ۲ هستند و در کشور ۳۰ حوضه آبریز درجه ۲ وجود دارد.

وی گفت: این حوضه‌ها شرایط آبی و هیدرولوژیکی مستقلی دارند و اثرگذاری متقابل آبی (به طور طبیعی) با یکدیگر ندارند. به عبارت دیگر، منابع آبی این حوضه‌ها تقریباً با یکدیگر در ارتباط نیست و اولویت چالش‌ها و مسائل هر یک از این حوضه‌ها مستقل از هم هست.

رابعی در ادامه توضیح داد: بعضی حوضه‌های آبریز درجه دو با وجود هم جواری مرز جغرافیایی، شرایط هیدرولوژیکی متفاوتی دارند. برای مثال، حوضه‌های آبریز کرخه و دز در حالی که از لحاظ مرز جغرافیایی همجوار هستند، اما در یک سال آبی مشخص، شرایط متفاوتی را تجربه کرده‌اند و درحالی‌که در حوضه کرخه خشکسالی بسیار شدید حکمفرما بوده و محدودیت کشت اعمال شده بود، همزمان در حوضه کارون بزرگ، سد دز در حال سرریز بوده است.

رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ با اشاره به محدودیت‌های ساختاری کشور توضیح داد: اگر بخواهیم از منظر علمی و طبق توصیه‌های جهانی در زمینه مدیریت یکپارچه منابع آب (IWRM) عمل کنیم، باید هر یک از ۳۰ حوضه آبریز به طور مستقل و با اختیارات کامل مدیریت شوند. با این حال، به دلیل محدودیت‌های اداری، این ۳۰ حوضه آبریز به لحاظ ساختاری در ۹ واحد حوضه‌ای مدیریت می‌شوند.

رابعی همچنین تاکید کرد که در ساختار فعلی با توجه به شرایط و چالش‌های ویژه برخی از حوضه‌ها که عمدتا متاثر از منابع آب سطحی و رودخانه‌های دائمی هستند، همچون کارون بزرگ، دریاچه ارومیه، باتلاق گاوخونی، ارس، سفید رود بزرگ، ساختار مدیریتی اداری منطبق بر حوضه‌های آبریز درجه دو است.

وی افزود: این حوضه‌ها باید با اختیارات و امکانات کافی مدیریت شوند تا بتوانند نقش اساسی خود را ایفا کنند.

رئیس حوضه آبریز کارون بزرگ در نهایت به این نکته اشاره کرد که اگر فضای اداری کشور اجازه دهد، شایسته است تعداد واحدهای مدیریتی حوضه‌های آبریز به ۱۰ یا بیشتر افزایش یابد تا کارآمدتر و با اختیارات بیشتر بتوانند مسائل و چالش‌های آبی کشور را حل کنند.

