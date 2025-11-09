افزایش ۶۷ درصدی مصرف گاز بخش خانگی در پایتخت

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت گاز استان تهران، علی‌اصغر نوایی با اشاره به افزایش قابل توجه مصرف گاز پایتخت با توجه به کاهش دمای هوا در روزهای اخیر اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۵۷ میلیون مترمکعب گاز در استان تهران در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده در حالی که مصرف روز مشابه هفته گذشته نزدیک به ۳۴ میلیون مترمکعب بوده است که نشان‌دهنده افزایش ۶۷ درصدی مصرف گاز در استان است.

نوایی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز، به شهروندان تهرانی توصیه کرد: پیش از نصب و راه‌اندازی سیستم‌های گرمایشی به‌ویژه بخاری، از باز بودن مسیر دودکش اطمینان یابند و از بروز حوادث ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن پیشگیری شود.

سخنگوی شرکت گاز استان تهران درباره مدیریت مصرف بهینه گاز به مشترکان گفت: با تنظیم دمای محیط منزل و محل کار روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد و کاهش دو درجه سانتی‌گراد از دمای محیط، می‌توان در مصرف گاز صرفه‌جویی کرد.

نوایی در پایان از شهروندان تهرانی خواست که با رعایت این نکات ساده، در مدیریت مصرف گاز همکاری کنند تا هم‌وطنانمان در مناطق سردسیر کشور نیز بتوانند از این نعمت خدادادی بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/