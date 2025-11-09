خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش ۶۷ درصدی مصرف گاز بخش خانگی در پایتخت

افزایش ۶۷ درصدی مصرف گاز بخش خانگی در پایتخت
کد خبر : 1711461
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی شرکت گاز استان تهران از مصرف بیش از ۵۷ میلیون مترمکعب گاز در ۲۴ ساعت گذشته در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء استان با رشد ۶۷ درصدی نسبت به روز مشابه در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت گاز استان تهران، علی‌اصغر نوایی با اشاره به افزایش قابل توجه مصرف گاز پایتخت با توجه به کاهش دمای هوا در روزهای اخیر اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۵۷ میلیون مترمکعب گاز در استان تهران در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده در حالی که مصرف روز مشابه هفته گذشته نزدیک به ۳۴ میلیون مترمکعب بوده است که نشان‌دهنده افزایش ۶۷ درصدی مصرف گاز در استان است.

نوایی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز، به شهروندان تهرانی توصیه کرد: پیش از نصب و راه‌اندازی سیستم‌های گرمایشی به‌ویژه بخاری، از باز بودن مسیر دودکش اطمینان یابند و از بروز حوادث ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن پیشگیری شود.

سخنگوی شرکت گاز استان تهران درباره مدیریت مصرف بهینه گاز به مشترکان گفت: با تنظیم دمای محیط منزل و محل کار روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد و کاهش دو درجه سانتی‌گراد از دمای محیط، می‌توان در مصرف گاز صرفه‌جویی کرد.

نوایی در پایان از شهروندان تهرانی خواست که با رعایت این نکات ساده، در مدیریت مصرف گاز همکاری کنند تا هم‌وطنانمان در مناطق سردسیر کشور نیز بتوانند از این نعمت خدادادی بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ