آمادگی حداکثری صنعت نفت برای تامین پایدار گاز در فصل سرما

به گزارش ایلنا از شرکت ملی نفت ایران، حمید بورد صبح امروز (یکشنبه؛ ۱۸ آبان ماه) در نشست هیأت‌مدیره این شرکت که به میزبانی شرکت نفت و گاز پارس در پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی برگزار شد، با تأکید بر جایگاه راهبردی صنعت نفت در اقتصاد ملی، گفت: نفت باید در سطح ملی مورد توجه ویژه قرار گیرد، چرا که توسعه فعالیت‌های این صنعت، موتور محرک رشد اقتصادی و افزایش ارزش افزوده کشور است.

بورد با ابلاغ پیام قدردانی وزیر نفت به کارکنان پرتلاش صنعت نفت در سکوهای گازی خلیج فارس، بر ضرورت تقویت نگاه ملی و حمایتی نسبت به این صنعت تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود ارکان نظارتی کشور با درک عمیق از اهمیت و حساسیت مأموریت‌های صنعت نفت، با نگاهی تسهیل‌گرانه زمینه تسریع در امور و ارتقای بهره‌وری را فراهم آورند، چرا که هر گام در مسیر تسهیل فعالیت‌های نفتی، مستقیماً به افزایش ارزش اقتصادی در سطح ملی منجر می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه با اشاره به آغاز فصل سرما و ضرورت تأمین پایدار انرژی کشور اظهار کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و برگزاری جلسات منظم با حضور وزیر نفت، امسال با آمادگی حداکثری به استقبال زمستان می‌رویم.

به گفته بورد، بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های میدان‌های گازی خلیج فارس، به‌ویژه منطقه پارس جنوبی، زمینه تحقق حداکثر تولید و تداوم خدمت‌رسانی مطمئن به مردم شریف ایران را فراهم خواهد کرد.

وی همچنین ضمن تقدیر از تلاش‌های کارکنان صنعت نفت، افزود: پایداری تولید گاز در فصول سرد، حاصل همت والای نیروهای متخصص و متعهدی است که با روحیه جهادی و در شرایط دشوار عملیاتی، مأموریت‌های ملی را به بهترین شکل به انجام می‌رسانند.

