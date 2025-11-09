تامین ارز ۳ میلیارد دلاری برای واردات ماشین آلات و تجهیزات تولید
حجم تأمین ارز برای واردات ماشینآلات و تجهیزات تولید در سال جاری از مرز ۳ میلیارد دلار عبور کرد.
از این میزان، ۲۵ میلیارد و ۵۰۳ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته است. بر این اساس، از ابتدای سال جاری تا ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۴، میزان ارز تأمینی برای گروههای «صنایع حمل و نقل و خودرو»، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» و «ماشین آلات و تجهیزات تولید» به ترتیب بیش از ۵.۲، ۳.۳ و ۳ میلیارد دلار بوده است. «صنایع شیمیایی و پلیمری» و «صنایع معدنی» نیز به ترتیب بیش از ۲.۶ و ۱.۸ میلیارد دلار دریافت کردهاند. سهم بخش «منسوجات و پوشاک» نیز ۶۷۰ میلیون دلار ارز بوده است.
گفتنی است، ۸ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار به سایر صنایع تخصیص داده شده است. همچنین، ۹ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده که در رتبه دوم قرار دارد.
بر پایه این گزارش، برای تامین نیازهای خدماتی کشور نیز ۹۵۴ میلیون دلار ارز در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.