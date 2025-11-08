مشاور وزیر صمت:

سقف ۳۳ درصدی برای جلوگیری از انحصار ارزی بازرگانان تعیین شد

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سقف ۳۳ درصدی برای جلوگیری از انحصار ارزی بازرگانان تعیین شد، گفت: تخصیص ارز بر اساس کد کالا و با توجه به سوابق سه ساله واردات بازرگانان انجام می‌شود.