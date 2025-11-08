خبرگزاری کار ایران
English العربیه
مشاور وزیر صمت:

سقف ۳۳ درصدی برای جلوگیری از انحصار ارزی بازرگانان تعیین شد

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سقف ۳۳ درصدی برای جلوگیری از انحصار ارزی بازرگانان تعیین شد، گفت: تخصیص ارز بر اساس کد کالا و با توجه به سوابق سه ساله واردات بازرگانان انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، گلنار نصرالهی درباره سهمیه بندی تخصیص ارز اظهار داشت: بر همین اساس برای هر بازرگان سقف استفاده از ارز ۳۳ درصد تعیین شده است تا توزیع منابع ارزی عادلانه‌تر انجام شود.

نصراللهی افزود: فرایند سهمیه‌بندی ارزی از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و امسال با محدودتر شدن منابع ارزی مدیریت سهمیه‌ها با دقت بیشتری دنبال می‌شود.

مشاور وزیر صمت بیان داشت: ثبت سفارش‌های سال‌های گذشته هم در اولویت تخصیص ارز قرار گرفته‌اند به همین موضوع موجب شده بخش از منابع ارزی صرف سفارش‌های معوق شود.

 

