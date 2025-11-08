اطلاعیه برگزاری آزمون جهت دعوت به همکاری در شرکت پتروشیمی تبریز
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، این شرکت در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای عملیاتی، از بین متقاضیان واجد شرایط (مرد/ زن) در مقاطع تحصیلی دیپلم، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد طبق شرایط در نظر گرفته شده (آزمون کتبی و روانشناختی، مصاحبه عمومی، فنی و معاینات پزشکی و گزینش) و با انعقاد قرارداد مدت موقت طبق قانون کار/ تأمین اجتماعی و به صورت شاغل تمام وقت جذب نماید. داوطلبان گرامی، لطفاً قبل از اقدام به ثبت نام شرایط دعوت به همکاری را بطور کامل و با دقت مطالعه نمایند.
زمان ثبت نام در سامانه الکترونیکی:
۱۵ الی ۲۵ آبان ۱۴۰۴
زمان برگزاری آزمون علمی:
۶ یا ۷ آذر ۱۴۰۴
برای مشاهده شرایط دعوت به همکاری و ثبت نام میتوانید روی لینک زیر کلیک نمایید:
https://tpco.iran-azmoon.ir/Home.aspx
داوطلبان گرامی برای مشاهده شرایط دعوت به همکاری شرکت پتروشیمی تبریز شامل جدول نیازمندیهای نیروی انسانی در مقاطع مختلف تحصیلی، شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان، مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام، برنامه زمانبندی و مواد آزمون میتوانند آگهی مندرج در وبسایت را مطالعه نمایند.