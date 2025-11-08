خبرگزاری کار ایران
اطلاعیه برگزاری آزمون جهت دعوت به همکاری در شرکت پتروشیمی تبریز

پتروشیمی تبریزدر نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای عملیاتی، از بین متقاضیان واجد شرایط به همکاری را بطور کامل و با دقت مطالعه نمایند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، این شرکت در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای عملیاتی، از بین متقاضیان واجد شرایط (مرد/ زن) در مقاطع تحصیلی دیپلم، کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد طبق شرایط در نظر گرفته شده (آزمون کتبی و روانشناختی، مصاحبه عمومی، فنی و معاینات پزشکی و گزینش) و با انعقاد قرارداد مدت موقت طبق قانون کار/ تأمین اجتماعی و به صورت شاغل تمام وقت جذب نماید. داوطلبان گرامی، لطفاً قبل از اقدام به ثبت نام شرایط دعوت به همکاری را بطور کامل و با دقت مطالعه نمایند. 

 

زمان ثبت نام در سامانه الکترونیکی:  

۱۵ الی ۲۵ آبان ۱۴۰۴ 

 

زمان برگزاری آزمون علمی:  

۶ یا ۷ آذر ۱۴۰۴ 

  

برای مشاهده شرایط دعوت به همکاری و ثبت نام می‌توانید روی لینک زیر کلیک نمایید: 

https://tpco.iran-azmoon.ir/Home.aspx

داوطلبان گرامی برای مشاهده شرایط دعوت به همکاری شرکت پتروشیمی تبریز شامل جدول نیازمندی‌های نیروی انسانی در مقاطع مختلف تحصیلی، شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان، مدارک مورد نیاز و مراحل ثبت نام، برنامه زمانبندی و مواد آزمون می‌توانند آگهی مندرج در وبسایت را مطالعه نمایند.

